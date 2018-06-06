Эстония восстановит работу своего дипломатического представительства в Венгрии

Об этом BNS сообщила в среду пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что в четверг на заседании правительства будет рассматриваться соответствующий проект постановления, предложенный Министерством иностранных дел.

В июле 2014 года правительство Эстонии решило с 30 сентября того же года закрыть свое посольство в Будапеште. Ранее власти Венгрии решили закрыть посольство своей страны в Таллинне.