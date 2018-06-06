Эстония восстановит работу своего дипломатического представительства в Венгрии
6 июня 2018 г., 18:00
Эстония четыре года спустя после закрытия своего посольства в Будапеште восстановит работу своего дипломатического представительства в Венгрии.
Об этом BNS сообщила в среду пресс-служба МИД Эстонии, отметив, что в четверг на заседании правительства будет рассматриваться соответствующий проект постановления, предложенный Министерством иностранных дел.
В июле 2014 года правительство Эстонии решило с 30 сентября того же года закрыть свое посольство в Будапеште. Ранее власти Венгрии решили закрыть посольство своей страны в Таллинне.
1 августа 2016 года Венгрия открыла свое дипломатическое представительство в помещениях Института культуры Венгрии в Таллинне, находящегося в юрисдикции посольства Венгрии в Хельсинки.