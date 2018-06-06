ср, 06.06.2018
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  • Галерея: ремонт перекрестка в Пыхья-Таллинне привел к внушительным пробкам

Галерея: ремонт перекрестка в Пыхья-Таллинне привел к внушительным пробкам

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В связи с начавшимся сегодня в Таллинне ремонтом перекрестка бульвара Пыхья и улицы Каласадама, в Пыхья-Таллинне нарушено движение транспорта, передает Postimees.

На бульваре Пыхья для транспорта открыта только одна полоса. В связи с этим городская управа просит по возможности избегать этой зоны и граничащей с ней территории и выбирать другой маршрут.

Ремонт перекрестка, предположительно, продлится два месяца.

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