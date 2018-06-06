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На болоте загорелось девять гектаров торфяной почвы

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Тушение пожара на болоте. Иллюстративное фото.

ФОТО: Lääne päästekeskus

Сегодня в 17.30 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Метсавере волости Пыхья-Пярнумаа, в болоте Леху, загорелась торфяная почва, передает Pärnu Postimees.

Прибывшие на место спасатели приступили к тушению пожара.

По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнаского спасательного центра Виктора Саареметса, зона возгорания простирается более чем на девять гектаров.

Пожар ликвидируют команды из Пярну, Аре, Вяндра, Локута и Ярваканди. На месте происшествия девять автомобилей и специальная техника.

Саареметс добавил, что работы по тушению усложняет сильный ветер, который дует порывами и быстро переносит огонь вперед.

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