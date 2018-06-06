На болоте загорелось девять гектаров торфяной почвы

Прибывшие на место спасатели приступили к тушению пожара.

По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнаского спасательного центра Виктора Саареметса, зона возгорания простирается более чем на девять гектаров.

Пожар ликвидируют команды из Пярну, Аре, Вяндра, Локута и Ярваканди. На месте происшествия девять автомобилей и специальная техника.