Стало известно, какие туристы тратят в Эстонии больше всего денег

По ее словам с момента восстановления независимости Эстонии прошло достаточно времени для того, чтобы эстонские предприниматели, в том числе и туроператоры, чувствовали себя хорошо на ближайших рынках.

"Из анализа трат туристов в Эстонии видно, что человек, прилетевший на самолете, тратит здесь в среднем 400 евро, прибывший на пароме – уже на 100 евро меньше, а приехавшие на автомобилях или автобусах тратят в два раза меньше, то есть 200 евро", – отметила Вюрмер.