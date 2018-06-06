Стало известно, какие туристы тратят в Эстонии больше всего денег
6 июня 2018 г., 20:39
Среди туристов, останавливающихся в Эстонии, больше всего денег тратят те, кто прилетел на самолете, сообщила и.о. директора центра развития туризма EAS Аннели Вюрнмер, передает Rus.err.
По ее словам с момента восстановления независимости Эстонии прошло достаточно времени для того, чтобы эстонские предприниматели, в том числе и туроператоры, чувствовали себя хорошо на ближайших рынках.
"Из анализа трат туристов в Эстонии видно, что человек, прилетевший на самолете, тратит здесь в среднем 400 евро, прибывший на пароме – уже на 100 евро меньше, а приехавшие на автомобилях или автобусах тратят в два раза меньше, то есть 200 евро", – отметила Вюрмер.
По ее словам, число туристов, прилетевших на самолете, сейчас достигает 14%.