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Стало известно, какие туристы тратят в Эстонии больше всего денег

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Туристы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tartu Postimees

Среди туристов, останавливающихся в Эстонии, больше всего денег тратят те, кто прилетел на самолете, сообщила и.о. директора центра развития туризма EAS Аннели Вюрнмер, передает Rus.err.

По ее словам с момента восстановления независимости Эстонии прошло достаточно времени для того, чтобы эстонские предприниматели, в том числе и туроператоры, чувствовали себя хорошо на ближайших рынках.

"Из анализа трат туристов в Эстонии видно, что человек, прилетевший на самолете, тратит здесь в среднем 400 евро, прибывший на пароме – уже на 100 евро меньше, а приехавшие на автомобилях или автобусах тратят в два раза меньше, то есть 200 евро", – отметила Вюрмер.

По ее словам, число туристов, прилетевших на самолете, сейчас достигает 14%.

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