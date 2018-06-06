Галерея: запрещенный законом алкогольный happy hour продолжает жить своей жизнью

В Старом городе можно увидеть вывески ирландского паба Mad Murphy с рекламой happy hour. Однако бармен на вопрос про happy hour отвечает, что его больше нет. "Нельзя же!" - уверенно объясняет он.

Бармен сказал, что с двери паба вывески сняли, однако признал, что старые вывески могли остаться на других зданиях в Старом городе.

В баре "Без названия" больше нет вывески, рекламирующей happy hour. Днем ранее снимок вывески появился в Eesti Päevaleht, после чего ее сняли. Вывеска у двери обещала happy hour по будним дням с пяти до семи.

Однако в баре "Без названия" по-прежнему действительно предложение для женщин: два коктейля по цене одного. Вывеска при входе обещает даже два happy hour`а. Точно так же, как и большая доска, которую сняли вследствие запрета.

К тому же в некоторых местах действует запрещенная на сегодняшний день скидка, например, два пива по цене одного или бесплатное пиво к блюду.

Штраф для юридических лиц за нарушение этого закона составляет 50 000 евро. За соблюдением закона следит Департамент защиты прав потребителей, который в течение этой недели не получил еще ни одной жалобы.