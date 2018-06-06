ср, 06.06.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Галерея: запрещенный законом алкогольный happy hour продолжает жить своей жизнью

Галерея: запрещенный законом алкогольный happy hour продолжает жить своей жизнью

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В Старом городе Таллинна предложений покупки алкоголя в стиле 2=3 стало значительно меньше после вступления в силу принятой в конце прошлого года поправки к Закону о рекламе, передает Postimees.

В Старом городе можно увидеть вывески ирландского паба Mad Murphy с рекламой happy hour. Однако бармен на вопрос про happy hour отвечает, что его больше нет. "Нельзя же!" - уверенно объясняет он.

Бармен сказал, что с двери паба вывески сняли, однако признал, что старые вывески могли остаться на других зданиях в Старом городе.

В баре "Без названия" больше нет вывески, рекламирующей happy hour. Днем ранее снимок вывески появился в Eesti Päevaleht, после чего ее сняли. Вывеска у двери обещала happy hour по будним дням с пяти до семи.

Однако в баре "Без названия" по-прежнему действительно предложение для женщин: два коктейля по цене одного. Вывеска при входе обещает даже два happy hour`а. Точно так же, как и большая доска, которую сняли вследствие запрета.

К тому же в некоторых местах действует запрещенная на сегодняшний день скидка, например, два пива по цене одного или бесплатное пиво к блюду.

Штраф для юридических лиц за нарушение этого закона составляет 50 000 евро. За соблюдением закона следит Департамент защиты прав потребителей, который в течение этой недели не получил еще ни одной жалобы.

Закон вступил в силу 1 июня. Теперь в Эстонии полностью запрещена наружная реклама алкоголя и реклама в соцсетях, также его реклама ограничена на телевидении, радио и в периодических изданиях.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ