Галерея: строгая и стильная квартира на улице Роозикрантси

Просторная и светлая квартира находится на улице Роозикрантси, 8б, в доме построенном в 1939 году по проекту известных в свое время архитекторов Оття Пуурайда и Харальда Армана в стиле функционализма.

Стильная квартира площадью 105,7 квадратных метров состоит из прихожей, просторной кухни, гостиной с камином, двух спален и санузла с баней. Несомненно, одно из главных достоинств квартиры, кроме ценного паркета, уложенного елочкой, и прекрасного ремонта, это - месторасположение. А какие уникальные виды из окон!