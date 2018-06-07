Галерея: строгая и стильная квартира на улице Роозикрантси
7 июня 2018 г., 10:38
И сама улица - одна из красивейших за пределами Старого города, и дома там прекрасные, а квартира - вообще жемчужина, считает портал Kodu.
Просторная и светлая квартира находится на улице Роозикрантси, 8б, в доме построенном в 1939 году по проекту известных в свое время архитекторов Оття Пуурайда и Харальда Армана в стиле функционализма.
Стильная квартира площадью 105,7 квадратных метров состоит из прихожей, просторной кухни, гостиной с камином, двух спален и санузла с баней. Несомненно, одно из главных достоинств квартиры, кроме ценного паркета, уложенного елочкой, и прекрасного ремонта, это - месторасположение. А какие уникальные виды из окон!
Подробная информация о квартире и остальные фотографии находятся ЗДЕСЬ.