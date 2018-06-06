ср, 06.06.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

В центре Москвы загорелась кровля здания Дома педкниги

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Пожар. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Пожар, вспыхнувший в доме "Педагогической книги" в центре Москвы, частично перешел на кровлю соседнего здания, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Сотрудник пресс-службы не уточнил площадь пожара, однако сообщил, что повышенный ранг не объявлялся.

По словам собеседника агентства, огонь распространился на соседнее здание из-за несоблюдения пожарной безопасности при установке одной из стен.

Как сообщалось, в среду вечером загорелась кровля здания "Педагогической книги". Осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что пожару присвоен первый ранг сложности.

Позднее в МЧС сообщили, что пожар был локализован.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ