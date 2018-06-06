В центре Москвы загорелась кровля здания Дома педкниги

Сотрудник пресс-службы не уточнил площадь пожара, однако сообщил, что повышенный ранг не объявлялся.

По словам собеседника агентства, огонь распространился на соседнее здание из-за несоблюдения пожарной безопасности при установке одной из стен.

Пламя с крыши Дома педагогической книги перекинулось на соседнее здание. pic.twitter.com/jpyJrX1Zi4 — Москва 24 (@infomoscow24) 6 июня 2018 г.

Как сообщалось, в среду вечером загорелась кровля здания "Педагогической книги". Осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что пожару присвоен первый ранг сложности.