чт, 07.06.2018
"Данный отрезок постановки не восхваляет советский режим, а рассказывает о конкретном периоде истории" Владимир Свет
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Три очень важных причины, по которым вашу недвижимость не хотят покупать

Три очень важных причины, по которым вашу недвижимость не хотят покупать

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Квартира. Иллюстративный снимок.

ФОТО: blog.sweeten.com

Выставили недвижимость на продажу, а покупателей все нет и нет. А те, что приходят, не покупают. Почему так происходит? Портал Kodu считает, что все изменится к лучшему, если вы последуете трем советам.

Эмоциональное ценообразование

Часто люди завышают стоимость своей недвижимости только потому, что в их глазах она представляет значительную ценность. К сожалению, они не понимают, что для покупателя их дом или квартира - всего-навсего один объект из череды множества, и им есть с чем сравнивать.   

Поэтому прежде, чем назначать нереальную цену, проконсультируйтесь в бюро недвижимости или проанализируйте стоимость аналогичных объектов в вашем районе. 

Слишком много личных вещей

Допустим, ваша цена вписалась в рыночную, и к вам стали приходить потенциальные покупатели. Но почему они уходят и не возвращаются? Оглядитесь вокруг: наверняка в комнатах и других помещениях слишком много личных вещей. Почему же это мешает продаже? 

Заваленный и заставленный вещами дом создает впечатление запущенного и требующего большого ремонта. Поэтому, если в ваших планах быстрая продажа, приведите помещения в порядок, уберите лишние вазочки, баночки и бутылочки, сделайте интерьер минималистичным. 

И, наконец, лень

Конечно, не имеет смысла вкладывать огромные суммы в ремонт перед продажей, но если вы даже не потрудились перекрасить потертую стену или отрегулировать дверцы подвесного шкафа, ваша квартира будет выглядеть запущенной. Потенциальный покупатель подумает: если столько неполадок и грязи на видных местах, каковы же скрытые недостатки? 

Источник: FOXNews

Читать также

Актуально

НАВЕРХ