Три очень важных причины, по которым вашу недвижимость не хотят покупать

Эмоциональное ценообразование

Часто люди завышают стоимость своей недвижимости только потому, что в их глазах она представляет значительную ценность. К сожалению, они не понимают, что для покупателя их дом или квартира - всего-навсего один объект из череды множества, и им есть с чем сравнивать.

Поэтому прежде, чем назначать нереальную цену, проконсультируйтесь в бюро недвижимости или проанализируйте стоимость аналогичных объектов в вашем районе.

Слишком много личных вещей

Допустим, ваша цена вписалась в рыночную, и к вам стали приходить потенциальные покупатели. Но почему они уходят и не возвращаются? Оглядитесь вокруг: наверняка в комнатах и других помещениях слишком много личных вещей. Почему же это мешает продаже?

Заваленный и заставленный вещами дом создает впечатление запущенного и требующего большого ремонта. Поэтому, если в ваших планах быстрая продажа, приведите помещения в порядок, уберите лишние вазочки, баночки и бутылочки, сделайте интерьер минималистичным.

И, наконец, лень

Конечно, не имеет смысла вкладывать огромные суммы в ремонт перед продажей, но если вы даже не потрудились перекрасить потертую стену или отрегулировать дверцы подвесного шкафа, ваша квартира будет выглядеть запущенной. Потенциальный покупатель подумает: если столько неполадок и грязи на видных местах, каковы же скрытые недостатки?