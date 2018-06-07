Умерла режиссер и актриса Кира Муратова

"Ушла Кира... с ней целая эпоха... помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"...Какие-то черные дни настали , кругом смерть...смерть...", - написал на своей странице в Facebook Минзянов.

"Кира Муратова (1934-2018) … 2 часа назад ее не стало. И не стало Вселенной. Короткие встречи, Долгие проводы, Вечное возвращение. Гений... На душе и в Одессе - ночь", - написал Вергелис.

Российский кинокритик и главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин также на своей странице в Facebook сообщил о кончине Муратовой. "Умерла Кира Муратова. Лучшая. Гений. Говорили несколько недель назад. Рассказывала, как работали с Высоцким, я статью писал про "Короткие встречи"...", - написал он.

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера. "Очень талантливый режиссер, человек-эпоха. Ее взгляду на этот мир аплодировали самые жесткие критики. Ее талант отмечали на самых престижных кинофестивалях. Жить в одно время с ней было большой честью. Светлая память о Кире Муратовой останется в наших сердцах", - написал он.

Кира Георгиевна Муратова родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки (Бессарабия, Румыния, ныне - Молдавия). Училась на филологическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 1959 году окончила режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).

С 1961 года была режиссером Одесской киностудии. Совместно со своим мужем Александром Муратовым в 1962 году сняла первый короткометражный фильм "У крутого яра", через два года - полнометражную ленту "Наш честный хлеб". Первой самостоятельной работой стала картина "Короткие встречи" (1967), где она сыграла главную роль.

Из-за разногласий с руководством Одесской киностудии некоторое время работала на "Ленфильме", где в 1978 году сняла картину "Познавая белый свет".

Среди работ Муратовой - "Долгие проводы" (1971, фильм вышел на экраны только в 1987 году, тогда же получил призы на кинофестивалях в Тбилиси и Локарно), "Перемена участи" (1987), "Астенический синдром" (1989, награда на 40-м Берлинском фестивале, премии "Ника" и "Созвездие").

Картина Муратовой "Настройщик" (2004) была удостоена трех премий "Ника", а в 2005 году - главного приза "Золотая лилия" на 5-м Международном кинофестивале Центрально- и Восточноевропейских фильмов в немецком Висбадене, трех наград Международного кинофестиваля "Евразия" (Алма-Ата, Казахстан).

Лента "Мелодия для шарманки" (2009) признана лучшей картиной года на фестивале "Киношок-2009", получила приз за лучшую женскую роль (Елена Косюк) на 31-м Московском международном кинофестивале, премии "Ника". "Вечное возвращение" (2012) - премии "Ника" и премии Гильдии киноведов и кинокритиков России "Белый слон", напоминает ТАСС.

Ко многим фильмам Кира Муратова сама писала сценарии. Снималась в картинах "Опасные гастроли" Георгия Юнгвальд-Хилькевича (1969), "Сад желаний" Али Хамраева (1987), документальном фильме "Посторонний" Владимира Климова (1993).