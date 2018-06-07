В черный список России попал журналист Postimees Айнар Рууссаар

В так называемом «списке русофобов» нет ни одного эстонца, который бы отличился враждебными высказываниями по отношению к России.

Кристена Михала в этом списке нет, как и Маргуса Цахкна. И даже Марко Михкельсонав нем не найти. В последние годы эти трое политиков неоднократно делали неприязненные высказывания в отношении России, однако им не нашлось места среди 20 эстонских русофобов.

Зато, например, в списке нашлось место одному журналисту. Им оказался специальный корреспондент Postimees Айнар Рууссаар, которого эта новость сильно удивила.

«Возможно, одной из причин может быть тот факт, что я был одним из основателей и идеологов независимого русскоязычного канала ETV+ в общественно-правовом телерадиовещании. Другая возможная причина – что я только приехал из Грузии и Азербайджана, где брал интервью у президента Грузии, оппозиции Азербайджана и прочих людей, которые говорили о том, что Россия заинтересована в дестабилизации ситуации в соседних государствах», - предположил Рууссаар.

Обычно он довольно часто ездит в Россию, поэтому запрет на въезд вызвал у него негодование.

«Меня беспокоит осознание того, что я не смогу поехать в Петербург – культурную жемчужину Северных стран. Меня беспокоит, что я не смогу отправится в определенные места через Россию. Конечно, это для меня не вопрос жизненной важности, но наличие запрета меня беспокоит, поскольку может возникнуть ситуация, что мне придется сделать большой крюк, чтобы добраться до пункта назначения», - пояснил Рууссаар.

МИД не обнародовал имена остальных «русофобов», оказавшихся в списке, но люди, имевшие возможность ознакомиться со списком, сочли, что он является полным недоразумением.

«Список составили по двум принципам, - сообщил один из госчиновников, видевшим его. – Во-первых, нужно было составить некий список, затем в него надо было кого-то внести. Вот только оказавшихся в нем людей сложно отнести к русофобам, как это заявляют в МИД РФ. Никто из них не отличался враждебными заявлениями по отношению к России».