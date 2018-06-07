Из-за извержения вулкана в Гватемале погибли около 100 человек
7 июня 2018 г., 7:57
Число жертв извержения вулкана в Гватемале увеличилось до 99 человек. Об этом в четверг, 7 июня, сообщает Reuters со ссылкой на власти Гватемалы. Около 200 человек числятся пропавшими без вести, уточняет AP.
Извержение вулкана Фуэго началось 4 июня. Сильные дожди во время извержения, которое длилось более 16 часов, привели к загрязнению водоемов, пишет DW.com.
Ранее сообщалось о примерно 70 погибших. В Гватемале был объявлен трехдневный траур.