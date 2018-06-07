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Из-за извержения вулкана в Гватемале погибли около 100 человек

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ФОТО: HO / AFP/Scanpix

Число жертв извержения вулкана в Гватемале увеличилось до 99 человек. Об этом в четверг, 7 июня, сообщает Reuters со ссылкой на власти Гватемалы. Около 200 человек числятся пропавшими без вести, уточняет AP.

Извержение вулкана Фуэго началось 4 июня. Сильные дожди во время извержения, которое длилось более 16 часов, привели к загрязнению водоемов, пишет DW.com.

Ранее сообщалось о примерно 70 погибших. В Гватемале был объявлен трехдневный траур.

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