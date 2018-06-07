NYT: США эвакуировали двух дипломатов из Китая после акустической атаки

Госдепартамент направил в Китай врачей, которые обследуют сотрудников диппредставительства США и членов их семей, пишет DW.com . О результатах проверки не сообщается. Позднее могут быть эвакуированы еще несколько сотрудников, уточняет NYT.

В конце мая Госдеп США сообщал о том, что один из сотрудников американского консульства в Гуанчжоу пожаловался на аномальные "звуковые ощущения и давление", позднее у него обнаружили легкую черепно-мозговую травму. Вашингтон тогда заявил, что серьезно воспринимает этот инцидент и работает над тем, чтобы определить причину случившегося.