Англичане бояться ехать в Россию

Среди тех, кто отвечал на вопросы, был и левый защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз. В беседе с Evening Standard темнокожий англичанин поднял тему расизма, к которой на Островах относятся очень болезненно.

"Я не беспокоюсь за себя, – начал Роуз. – Но я сказал своей семье: "Не хочу, чтобы вы уезжали за пределы страны из-за расизма и других вещей, которые могут произойти". Я не хочу думать о безопасности своих близких, в то время как буду готовиться к матчам. Если что-то произойдет со мной, то это на меня повлияет не так, как оскорбления моей семьи. Мой отец сильно расстроен, я слышал это по его голосу. Он сказал мне, что, может быть, у него больше никогда не будет возможности приехать и посмотреть на меня на чемпионате мира. Было больно это слышать, это очень грустно, но так обстоят дела. Каким-то образом Россия получила право провести чемпионат мира, и мы вынуждены с этим мириться."

Расистские выходки российских футбольных фанатов во время матчей чемпионата России по футболу - обыденное дело. Особенно отличаются фанаты "Спартака" и "Зенита". Фанаты "Сине-бело-голубых" впервые отличились в 2004 году, когда в матче предварительного раунда Лиги Европы против австрийского "Пашинга" на поле выбежал болельщик в майке с надписью двусмысленного содержания: "В цветах "Зенита" нет черного". Да и тогдашний наставник "Зенита" Властимил Петержела на вопрос, почему "Зенит" не приобретает африканских футболистов дал понять, что позиция, в том числе и руководства клуба такова, что чернокожих игроков лучше не приобретать. Пострадал от хулиганской выходки и Роберто Карлос - 25 марта 2011 года во время открытия матча "Зенит"-"Анжи", на церемонии поднятия капитанами команд флага России, кто-то протянул Карлосу банан. Еще раз Карлосу предложили отведать сей тропический фрукт в Самаре: в июне 2011 года на последней минуте матча "Крылья Советов" - "Анжи" с трибуны в Роберто Карлоса метнули банан. Метателя нашли и он даже принес извенения бразильцу.

В 2011 году Роберту Карлосу протянули очищенный банан на открытии матча "Зенит" - "Анжи" в Санкт-Петербурге. ФОТО: Alexei Danichev / RIA Novosti

В России со стороны радикальных фанатов нередки ухания в адрес темнокожих футболистов, а фанаты "Спартака" вывешивали неоднократно баннеры расистского содержания в адрес игроков с темным цветом кожи. Последняя расисткая выходка, которая и переполнила чашу терпения англичан, случилась во время товарищеского матча Россия-Франция. Тогда в адрес Поля Погба и Усмана Дембеле раздавались расисткие выкрики. ФИФА не стала очень строго наказывать РФС, выписав штраф в 22 000 швейцарских франков.