ФИФА запретила российской звезде выступать для болельщиков во время ЧМ-2018 из-за Донбасса

Певица Юлия Чичерина не сможет выступить на фестивале болельщиков во время ЧМ-2018, сообщает КП-Казань.
Выступление 39-летней рок-исполнительницы планировалось 15 числа в Ростове-на-Дону по приглашению ФИФА и было согласовано с концертным директором певицы несколько недель назад.
Как рассказал «КП» источник, директору Чичериной за неделю до старта чемпионата мира прислали письмо, в котором сообщалось, что «принято решение отказаться от выступления артистки Chicherina». Причина: «беспокойство из-за репутационных рисков из-за последних работ этой артистки, связанных с военными темами».
В письме была ссылка на один из последних клипов Чичериной «На передовой». И уточнялось, что даже исполнение нейтральных песен не поможет, мол, «певица связана с войной».
Письмо сопровождалось припиской, запрещавшей его распространение, оглашение, а в случае попадания не по адресу, у получателя требовали его стереть.
«Когда началась война на Донбассе и стали убивать русских детей и стариков, я встала на путь защиты своих сородичей и сразу почувствовала мощное противостояние всего нашего шоубизнеса. Мало кто знает, что он пронизан метастазами украинского национализма.
Мои новые песни не звучат на радио, клипы блокируют в Сети. Ежедневно мне угрожают убийством, вплоть до фэйковых минирований гостиниц и концертных залов.
За четыре года это закалило меня и постепенно я привыкла быть «запрещенной». Но никак не «официально», как в этот раз – письмом от ФИФА на английском.
Это плата за мою позицию, но, как известно, Бог не дает испытаний, которые нам не по силам. Если бы мне предложили навсегда уйти со сцены взамен прекращения безнаказанных убийств на Донбассе – я бы не раздумывая согласилась», – рассказала сама Чичерина.