ФИФА запретила российской звезде выступать для болельщиков во время ЧМ-2018 из-за Донбасса

Выступление 39-летней рок-исполнительницы планировалось 15 числа в Ростове-на-Дону по приглашению ФИФА и было согласовано с концертным директором певицы несколько недель назад.

Как рассказал «КП» источник, директору Чичериной за неделю до старта чемпионата мира прислали письмо, в котором сообщалось, что «принято решение отказаться от выступления артистки Chicherina». Причина: «беспокойство из-за репутационных рисков из-за последних работ этой артистки, связанных с военными темами».

В письме была ссылка на один из последних клипов Чичериной «На передовой». И уточнялось, что даже исполнение нейтральных песен не поможет, мол, «певица связана с войной».

Письмо сопровождалось припиской, запрещавшей его распространение, оглашение, а в случае попадания не по адресу, у получателя требовали его стереть.

«Когда началась война на Донбассе и стали убивать русских детей и стариков, я встала на путь защиты своих сородичей и сразу почувствовала мощное противостояние всего нашего шоубизнеса. Мало кто знает, что он пронизан метастазами украинского национализма.

Мои новые песни не звучат на радио, клипы блокируют в Сети. Ежедневно мне угрожают убийством, вплоть до фэйковых минирований гостиниц и концертных залов.

За четыре года это закалило меня и постепенно я привыкла быть «запрещенной». Но никак не «официально», как в этот раз – письмом от ФИФА на английском.