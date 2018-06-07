Палестинцы сорвали матч Израиль-Аргентина

Как сообщает sports.ru билеты на матч были раскуплены за 20 минут, однако встреча из-за провокаций и угроз в адрес форварда аргентинцев, Лионеля Месси, была отменена. Глава Федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб призвал болельщиков сжигать фото и футболки Лионеля Месси, если Аргентина все-таки прилетит на матч. Возле тренировочного комплекса в Барселоне, где аргентинцы готовятся к ЧМ, прошли акции протеста – туда принесли и запачканные красной краской футболки сборной. Представители сборной Аргентины заявили, что семьи футболистов были напуганы такими формами протеста.

Журналист «Коммерсанта» Марианна Беленькая – в интервью Sports.ru сказала: "Палестинцы боялись, что этот матч будет как еще одно признание миром прав Израиля на Иерусалим как столицу. Палестинцы хотят, чтобы восточный Иерусалим был их столицей. Израиль против раздела Иерусалима, он настаивает на том, чтобы город полностью был его. Поэтому палестинцы боялись, что израильские власти представят матч как политический жест – мол, все международное сообщество признает Иерусалим их столицей."

«Принципы, этика и спорт одержали победу. Израиль получил красную карточку .Мы благодарим аргентинских игроков во главе со звездным Месси за то, что они отказались быть использованными в неспортивных целях», – заявила Федерация футбола Палестины.

По информации Clarín, президент Аргентины Маурисио Макри пообщался с игроками и узнал, что они не хотят играть в Израиле из-за угроз в адрес Месси. После этого сборная Аргентины отменила поездку.

«Здравый смысл и здоровье важнее всего. Мы считаем, не ездить в Израиль – правильно», – сказал Гонсало Игуаин.

«События последних 72 часа, действия и угрозы – все это убедило нас не ехать. Мы приносим извинения израильскому обществу. Мы ничего не имеем против них или еврейской общины. Я бы хотел, чтобы это решение восприняли как наш вклад в мир во всем мире», – заявил Клаудио Тапия, президент Федерации футбола Аргентины.

«При всем уважении к Месси, если матч отменен из-за того, что он должен пройти в Иерусалиме, я желаю удачи ему и сборной Аргентины. Как израильтянин, как еврей, я считаю, что Иерусалим гораздо важнее них. Месси – величайший в своем поколении. Иерусалим вечен», – заявил тренер Израиля Алон Хазан.