Видео: дежурный врач набросился с руганью на обратившегося за помощью пациента

По словам Стейнбаха, он обратился в отделение неотложной помощи около двух часов ночи. Он хотел узнать, что у него с пальцем ноги. Вместо того чтобы спокойно оказать пациенту помощь, дежурный врач якобы внезапно повысил на пациента голос, посоветовав вставить между пальцев тампон для ран и зафиксировать их.

«Я спросил, как это делается, так как никогда не делал этого. Но врач не захотел мне ничего объяснять, - сказал Стейнбах. – Я был совершенно трезвым. И хоть у меня есть страховка, я был готов заплатить за рентген».

Стейнбах уточнил, что хоть он живет и работает в Финляндии, его медстраховка действует по всей Европе.

В тот момент, когда врач повысил на пациента голос, все происходящее на свой телефон начал снимать приехавший в больницу друг Стейнбаха. На видео действительно видно и слышно, как врач и пациент общаются на повышенных тонах. Также видно, как через какое-то время у дверей кабинета оказываются охранник и еще один работник клиники.

«Я тебе объясняю, как надо лечить палец, а ты начинаешь рявкать и обвинять, кто и кого снимает на видео. Что с тобой такое, поганец? А? Чего ты тут посреди ночи выступаешь?» - говорит врач. Судя по видео, врач рекомендует пациенту отправиться в аптеку, а также отмечает, что его совет и есть первая медпомощь.

Стейнбах сообщил, что, по его мнению, он в ту ночь не сделал ничего такого. «Старался сохранять спокойствие, хотя врач врач вел себя хуже некуда», - сказал он.

На момент отправки газеты в печать пресс-секретарь клиники Кристи Таэль не захотела сообщать журналисту Tartu Postimees имя попавшего на видео врача, а также не помогла связаться с ним, чтобы он мог озвучить свою версию. Не знал имя врача и оказавшийся участником конфликта пациент. Поскольку к моменту отправки газеты в печать имя врача не было известно, на видео лица участников конфликта были скрыты.

Чуть позже пресс-секретарь дала другой комментарий. «Врач отдыхает после ночной смены. Связаться с ним не удалось», - пояснила Таэль. В то же время она сказала, что произошедшее достойно сожаления, поэтому она намерена пообщаться с работниками, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

«Заведующий отделением доктор Куйдо Нымм пообщался с пациентом и извинился за поведение коллеги. Подобное поведение со стороны врача недопустимо», - добавила Таэль.

Сам Стейнбах подтвердил, что он общался с Ныммом, а также сказал, что врач извинился за поведение коллеги.