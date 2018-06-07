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  • Читать всем жителям Таллинна: на улицах Таммсааре и Ярвевана меняется скоростной режим

Читать всем жителям Таллинна: на улицах Таммсааре и Ярвевана меняется скоростной режим

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С 8 июня в связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями меняется скоростной режим на магистрали Таммсааре-Ярвевана.

ФОТО: Liis Treimann

С 8 июня в связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями меняется скоростной режим на магистрали Таммсааре-Ярвевана.

На участке улицы Таммсааре от перекрестка с улицами Рахумяэ и Тонди до рамп въезда и съезда на Пярнуское шоссе с 7.00 до 19.00 максимальная скорость ограничивается 50 км/час. С 19.00 до 7.00 там разрешена скорость до 70 км/час.

Пока изменение рассматривается как временное - до выявления итогов мониторинга.

Таллиннский транспортный департамент просит соблюдать требования дорожных знаков и учесть, что этот участок магистрали находится под особым вниманием дорожной полиции.

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