Читать всем жителям Таллинна: на улицах Таммсааре и Ярвевана меняется скоростной режим

На участке улицы Таммсааре от перекрестка с улицами Рахумяэ и Тонди до рамп въезда и съезда на Пярнуское шоссе с 7.00 до 19.00 максимальная скорость ограничивается 50 км/час. С 19.00 до 7.00 там разрешена скорость до 70 км/час.