Неугодны: в черный список Кремля попали Евгений Криштафович и Сергей Метлев

В списке тех, в отношении кого российские власти установили запрет на въезд в страну, оказались политик и активист Евгений Криштафович, а также сотрудник Института исторической памяти Сергей Метлев.
«Позвонили из Министерства иностранных дел. Я в списке Кремля. Это лучшее признание, которым меня могла наградить власть чекистов», - сообщил Криштафович.
О попадании в список неугодных в Facebook сообщил и Сергей Метлев.
Напомним, что вчера Россия запретила въезд в страну 20 «русофобам Эстонии». Среди них также оказался спецкор Postimees Айнар Рууссаар.
«Возможно, одной из причин может быть тот факт, что я был одним из основателей и идеологов независимого русскоязычного канала ETV+ в общественно-правовом телерадиовещании. Другая возможная причина – что я только приехал из Грузии и Азербайджана, где брал интервью у президента Грузии, оппозиции Азербайджана и прочих людей, которые говорили о том, что Россия заинтересована в дестабилизации ситуации в соседних государствах», - предположил Рууссаар.
Вчерашний шаг России является ответом на решение Эстонии запретить въезд в страну 49 гражданам России из т.н. «списка Магнитского». Это уже второй случай, когда РФ составляет подобный черный список в отношении граждан Эстонии. В прошлый раз это произошло в 2015 году. Данный шаг был ответом на европейские санкции.