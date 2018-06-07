Неугодны: в черный список Кремля попали Евгений Криштафович и Сергей Метлев

«Позвонили из Министерства иностранных дел. Я в списке Кремля. Это лучшее признание, которым меня могла наградить власть чекистов», - сообщил Криштафович.

О попадании в список неугодных в Facebook сообщил и Сергей Метлев.

Напомним, что вчера Россия запретила въезд в страну 20 «русофобам Эстонии». Среди них также оказался спецкор Postimees Айнар Рууссаар.

«Возможно, одной из причин может быть тот факт, что я был одним из основателей и идеологов независимого русскоязычного канала ETV+ в общественно-правовом телерадиовещании. Другая возможная причина – что я только приехал из Грузии и Азербайджана, где брал интервью у президента Грузии, оппозиции Азербайджана и прочих людей, которые говорили о том, что Россия заинтересована в дестабилизации ситуации в соседних государствах», - предположил Рууссаар.