Российский футболист собрался укусить Суареса

Защитник "Спартака" и сборной России в интервью Спорт24 рассказал, что при необходимости может повторить "подвиг" уругвайского нападающего Луиса Суареса, который покусал на одном из матчей ЧМ Джорджио Кьеллини из сборной Италии.
"Как можно его остановить Салаха? Например, как Серхио Рамос. Он показал один из способов. Не скажу, что я сильно расстроился, когда Салах получил повреждение в финале, но желаю ему скорейшего выздоровления. Буду рад, если он сыграет на чемпионате мира. Когда противостоишь таким мастерам, растешь.
Боюсь укусов Луиса Суареса в матче с Уругваем? Не боюсь. Если надо, сам могу его укусить", сказал Кутепов
Российские острословы из числа футбольных болельщиков сразу же заявили, что план Купетова - несбыточен: после 15 минут погони за Суаресом, не самый скоростной защитник россиян, сможет только облизать уругвайца, так как от усталости будет бегать с языком на плече.