Российский футболист собрался укусить Суареса

"Как можно его остановить Салаха? Например, как Серхио Рамос. Он показал один из способов. Не скажу, что я сильно расстроился, когда Салах получил повреждение в финале, но желаю ему скорейшего выздоровления. Буду рад, если он сыграет на чемпионате мира. Когда противостоишь таким мастерам, растешь.

Боюсь укусов Луиса Суареса в матче с Уругваем? Не боюсь. Если надо, сам могу его укусить", сказал Кутепов