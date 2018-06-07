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В Эстонии значительно сократилось число чиновников

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Чиновник. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

За минувший год число чиновников в Эстонии сократилось на 1123 работника или на четыре процента. 

Такие данные содержатся в подготовленном в Министерстве финансов отчете о публичной службе за 2017 год, в котором приведены основные направления развития государственных и муниципальных учреждений, сообщает rus.err.ee.

В прошлом году в правительственном секторе работали 116 тысяч 703 сотрудника, из которых более половины или 53% составляли работники местных самоуправлений. На публичной службе трудились 26 тысяч 812 человек. За год число чиновников сократилось на 1123 работника или на 4%. 

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