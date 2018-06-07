В Эстонии значительно сократилось число чиновников

Такие данные содержатся в подготовленном в Министерстве финансов отчете о публичной службе за 2017 год, в котором приведены основные направления развития государственных и муниципальных учреждений, сообщает rus.err.ee .

В прошлом году в правительственном секторе работали 116 тысяч 703 сотрудника, из которых более половины или 53% составляли работники местных самоуправлений. На публичной службе трудились 26 тысяч 812 человек. За год число чиновников сократилось на 1123 работника или на 4%.