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США ввели санкции против украинской авиакомпании

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Самолет. Иллюстративный снимок.

ФОТО: © POOL New / Reuters/REUTERS

США внесли в список антииранских санкций украинскую авиакомпанию "Дарт".

Согласно сообщению, обнародованному Федеральным регистром США, такая мера применена в связи с тем, что этот перевозчик сотрудничал с иранской авиакомпанией Caspian Air.

Caspian Air попала под санкции в связи с поддержкой Корпуса стражей исламской революции путем перевозки персонала и материалов, включая оружие, из Ирана в Сирию.

Официально санкции будут опубликованы 7 июня 2018 года.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года США уже вводили санкции против украинских авиакомпаний "Дарт" и "Хорс" за сотрудничество с иранскими перевозчиками.

Авиакомпания "Дарт" существует как чартерный авиаперевозчик с 1997 года. Эксплуатирует самолеты Bombardier Lear Jet 60, Airbus-320 и Boeing 737-300/500.

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