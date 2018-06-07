США ввели санкции против украинской авиакомпании

Согласно сообщению, обнародованному Федеральным регистром США, такая мера применена в связи с тем, что этот перевозчик сотрудничал с иранской авиакомпанией Caspian Air.

Caspian Air попала под санкции в связи с поддержкой Корпуса стражей исламской революции путем перевозки персонала и материалов, включая оружие, из Ирана в Сирию.

Официально санкции будут опубликованы 7 июня 2018 года.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года США уже вводили санкции против украинских авиакомпаний "Дарт" и "Хорс" за сотрудничество с иранскими перевозчиками.