США ввели санкции против украинской авиакомпании

США внесли в список антииранских санкций украинскую авиакомпанию "Дарт".
Согласно сообщению, обнародованному Федеральным регистром США, такая мера применена в связи с тем, что этот перевозчик сотрудничал с иранской авиакомпанией Caspian Air.
Caspian Air попала под санкции в связи с поддержкой Корпуса стражей исламской революции путем перевозки персонала и материалов, включая оружие, из Ирана в Сирию.
Официально санкции будут опубликованы 7 июня 2018 года.
Как сообщалось, в сентябре 2017 года США уже вводили санкции против украинских авиакомпаний "Дарт" и "Хорс" за сотрудничество с иранскими перевозчиками.
Авиакомпания "Дарт" существует как чартерный авиаперевозчик с 1997 года. Эксплуатирует самолеты Bombardier Lear Jet 60, Airbus-320 и Boeing 737-300/500.