«Окошко счастья»: о чем просили и о чем попросят Путина на прямой линии

Жители подмосковной Балашихи рассказали Путину о мусорном полигоне «Кучино», в 200 м от которого расположены жилые дома, детские сады и поликлиники, сообщив, что на свалке постоянно происходят возгорания и выбросы газов. Путин пообещал заняться этим вопросом. С 23 июня 2017 года полигон перестал принимать мусор. Начались работы по его рекультивации. На месте свалки предполагается создать горнолыжный спуск или экстрим-парк.

В 2018 году на прямую линию президента за сутки до ее начала поступило около 1,4 млн вопросов. Они связаны с ростом цен на бензин, онкологией, решением проблем демографии, льготами при трудоустройстве инвалидов, ипотекой для молодых семей, перспективами пенсионной реформы, защитой произведений искусства от вандалов, транспортным сообщением с Крымом, планами Путина встретиться с Дональдом Трампом, ситуацией с журналистом Аркадием Бабченко, отставками губернаторов, перспективами нашей сборной на предстоящем чемпионате мира по футболу и многими другими темами.

В этом году россияне стали чаще жаловаться Путину на чиновников, силовые ведомства, Генпрокуратуру, приставов.

Так как для многих возможность попросить Путина решить их вопрос - единственный вариант решения проблем, то президенту в этом году поступили следующие обращения:

- многодетные семьи из города Димитровграда Ульяновской области прошли все чиновничьи круги, пытаясь получить положенную им по закону землю для жилищного строительства. И, отчаявшись добиться хоть какого-то результата, записали видеообращение к Путину в частушках. Поблагодарив его за все, что он сделал для народа, семьи спели Путину, что думают о его обещаниях, указах, их выполнении, справедливости, отсутствии денег, и припомнили, что пришло время отдавать долги - ведь за него все время голосовали, а результата так и нет.

- школьник из Нефтеюганска Данила Прилепа, во время прошлогодней прямой линии задавший вопрос Путину о коррупции в стране, сообщил, что описанная им тяжелая ситуация с получением субсидий при покупке жилья сотрудниками МВД стала еще хуже, а крупные коррупционные дела не дают никаких результатов и просто оскорбляют граждан России.

- дети-сироты из Тувы обратились с видеообращением к Путину, в котором пожаловались на то, что местные власти не выделяют им положенных по закону квартир, хотя Генпрокуратура по распоряжению Путина уже проводила проверку и по ее итогам возбудила уголовное дело. Власти не предоставляют сиротам жилье, а отправляют их в приюты для бездомных. Глава Тувы, родины министра обороны Сергея Шойгу, считает, что сироты занимаются «низкопробным и циничным шантажом».

- представители малочисленного народа тофаларов (тофа), которых в России осталось не более 800 человек, пожаловались Путину, что на их родовых охотничьих землях вырубают кедровые леса - эту землю местные власти отдали крупнейшему лесозаготовителю района под его новый инвестпроект. С ними никто границы делян не согласовывал.

- сотни жителей подмосковного Щелканово, где местные власти решили открыть временный полигон для размещения отходов, записали обращение на прямую линию с Путиным. В начале мая власти Рузского округа создали две временные площадки для перевалки мусора, чтобы оперативно очистить контейнерные площадки от отходов. Мусор с них планируется вывозить как раз на полигон, который будет построен на месте временной площадки в Щелканово. После открытия временных площадок «мусор начал сразу ехать отовсюду: и Москва, и Лобня, и Звенигород, вплоть до Одинцовского района». Местные жители хотят донести до президента, что организация полигона станет причиной экологической катастрофы во всем регионе. Не дожидаясь прямой линии, местные власти пообещали закрыть свалку в Щелканово, как только там начнет работать мусороперерабатывающий комплекс.

- жительница Алтайского края обратилась на прямую линию с президентом Путиным с жалобой на то, что ее малолетнему ребенку-инвалиду не выдают с декабря 2017 года необходимые для лечения лекарства. Не дожидаясь прямой линии, СК РФ начал доследственную проверку фактов, изложенных мамой ребенка-инвалида, на предмет халатности (статья 293 УК РФ).