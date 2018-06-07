«Окошко счастья»: о чем просили и о чем попросят Путина на прямой линии

7 июня 2018 года в 12:00 по московскому времени в прямой эфир выйдет программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. С 2001 года Путин участвовал в 15 подобных передачах (кроме 2004-го и 2012 годов): 11 раз в качестве главы государства и четыре как председатель правительства, пишет NEWSru.
Обращение к президенту Путину для многих граждан России является последней надеждой и инстанцией - граждане считают, что только он способен в ручном режиме решить все проблемы своего народа, он - последний оплот справедливых решений в любых сферах: экономической, социальной, политической, духовной, религиозной, медицинской, бытовой и т. д.
Россияне уже привыкли к тому, что ни местные депутаты, ни губернаторы, ни судьи, ни пикеты, ни статьи в СМИ, ни молитвенные стояния, ни демонстрации на центральных площадях - ничто не поможет ни в чем. Есть только одно «окошко счастья», открывающееся раз в год, - и надо успеть сказать туда сокровенное. И тогда, возможно, Путин решит вопрос...
В разные годы у Владимира Путина в ходе прямых линий просили о том, что должно решаться быстро и оперативно на местном уровне местными чиновниками и местными силами. В этом году ему также поступили жалобы и просьбы, реагировать на которые - прямая обязанность тех самых чиновников, которые пришли к власти во время правления нынешнего (и пару раз предыдущего) президента, но работа которых зачастую очень далеко от решения проблем вверенного им населения.
2001 год - участница Великой Отечественной войны Антонина Ржанова пожаловалась на низкий размер пенсии в 1000 рублей. Путин пообещал, что этот вопрос будет решен. После телеэфира размер пенсии в стране был увеличен до 1700 рублей. А Ржановой вручили медаль «За оборону Сталинграда».
В ходе той же прямой линии к Путину обратился ученик 5-го класса из Усть-Кута Иркутской области Павел Цветков. Он пожаловался, что его школа не отапливается уже три недели и занятия прекращены. Путин пообещал, что губернатор «сделает все необходимое». На следующий день глава региона Сергей Брилка сообщил срок, когда система теплоснабжения школы будет восстановлена. Мэр Усть-Кута Евгений Корнейко подал в отставку. Школу в итоге отремонтировали, отопление восстановили, напоминает ТАСС.
2002 год - к Путину обратился прапорщик 201-й дивизии, дислоцированной в Таджикистане, Герой РФ Олег Козлов. Он так и не смог получить гражданство России для себя и своей семьи. Путин пообещал, что в течение недели вопрос будет решен. Вскоре он подписал указ о предоставлении гражданства Олегу Козлову, его жене Светлане и детям Владе и Анастасии.
2003 год - Людмила Караченцева из хутора Дегтяревский Кочубеевского района Ставропольского края пожаловалась Путину на отсутствие водопровода. Он пообещал решить вопрос. Но ставропольские власти не предприняли никаких мер. Через два года, в сентябре 2005-го, в ходе очередной прямой линии Путин заявил, что, пока водопровод не будет построен, он не внесет кандидатуру губернатора Ставрополья Александра Черногорова на утверждение заксобрания. На следующий день на хутор Дегтяревский прибыла спецтехника, воду провели в кратчайшие сроки.
2005 год - студентка из Воркуты Марина попросила Путина сохранить в ее городе единственный бесплатный вуз - филиал Санкт-Петербургского горного института. Президент пообещал разобраться. Сразу были найдены необходимые для сохранения учебного заведения средства и филиал продолжил работу.
2006 год - заключенные колонии N12 (поселок Широкий Губахинского района Пермского края) направили Путину письмо, в котором жаловались на условия содержания и злоупотребления администрации. Путин заявил, что расследованием займется Генпрокуратура. Через несколько дней в Пермском крае началась масштабная проверка, были возбуждены два уголовных дела по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. 20 должностных лиц были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
2007 год - к Путину обратилась дочь ветерана Великой Отечественной войны из Оренбургской области Федора Федорова. Ее отца ни разу не пригласили на майский парад в Москву. Президент извинился и пригласил - 9 мая 2008 года Федор Федоров принял участие в параде Победы на Красной площади в строю ветеранов.
2008 год - девятилетняя Даша Варфоломеева из бурятского села Тугнуй рассказала, что ее семья живет на одну бабушкину пенсию. Девочка попросила у премьер-министра новые платья на Новый год для себя и старшей сестры. Путин предложил Даше вместе с мамой и сестрой приехать на новогодние праздники в столицу. Правительство Бурятии приобрело три билета и оплатило проживание дашиной семьи в Москве. В своей резиденции в Ново-Огарево глава правительства вручил им подарки, в том числе два платья.
2009 год - девятиклассница Таня Копнинская из деревни Стародубка Омской области рассказала Путину о том, что в ее школе не хватает компьютеров, и попросила помочь с закупкой новой оргтехники. Тот пообещал обеспечить компьютерами каждого ученика школы. В январе 2010 года в школе открыли компьютерный класс.
2010 год - врач-кардиолог из Иваново Иван Хренов сообщил Путину, что во время ноябрьского визита премьера в город в больницу, которую посещал глава кабинета министров, была перевезена оргтехника из других лечебных учреждений, часть пациентов подменена медперсоналом и др. Путин пообещал все проверить. Минздрав не нашел подтверждения этой информации. А против Хренова был подан иск по обвинению в клевете. Но позднее иски против кардиолога отозвали.
2011 год - предприниматель из Приморского края Андрей Голдобин заявил, что «чиновничий аппарат во главе с Дарькиным, губернатором края, набивает... карманы за счет федерального бюджета и за счет нас, бизнесменов». Путин ответил, что эта информация «будет учитываться в будущей работе». 28 февраля 2012 года он принял отставку Сергея Дарькина и назначил новым руководителем региона ректора Дальневосточного федерального университета Владимира Миклушевского.
2013 год - блокадница, проживающая в поселке Береговое Омска, Алевтина Рапацевич пожаловалась президенту на работу городских управляющих компаний, которые завышают тарифы ЖКХ. Также она рассказала, что на прием к мэру города попасть трудно, а в прокуратуре ее обращение игнорируют. Вскоре прокуратура внесла представление мэру Омска из-за нарушений при рассмотрении обращения пенсионерки.
В том же году многодетная семья Кузьменко из Приморского края, в которой 15 детей, в том числе 12 приемных, попросила Путина помочь со строительством детской площадки в их дворе. В мае того же года площадка была готова, а семья Кузьменко получила в подарок от местных властей микроавтобус Volkswagen Crafter.
2014 год - жители села Бельго Хабаровского края пожаловались Путину на отсутствие дороги и газоснабжения. Вскоре местные власти выделили средства на создание трассы, а в апреле 2016 года были завершены работы по газификации села.
В том же году жительница Челябинска Светлана Щербакова заявила о фактах безосновательного завышения стоимости ЖКХ. В итоге собственникам квартир в доме, где живет Щербакова, произвели перерасчет платы за водоснабжение. А самой Щербаковой бесплатно установили индивидуальные приборы учета воды в квартире.
2015 год - участник Великой Отечественной войны Василий Ерохин из Владимирской области обратился к Путину за помощью в получении жилья. К 9 мая Ерохин получил сертификат от Минобороны на сумму 1 млн 800 тыс. рублей на приобретение жилья в Московской области.
15-летняя Софья Бабич из Тольятти Самарской области попросила помочь приобрести ей тренажер (девушка страдает детским церебральным параличом). Путин ответил, что решит вопрос. Через несколько дней многофункциональный тренажер, приобретенный на средства самарского Минздрава, был установлен в квартире семьи Бабич.
2016 год - сотрудник челябинского автомобильного завода «Уралавтоприцеп» Дмитрий Дудкин рассказал Путину, что на предприятии уже три месяца задерживают зарплату. Президент пообещал разобраться. В тот же день предприятие погасило задолженность перед работниками за февраль.
Многодетная мать из Ставропольского края Марина Соломатина сообщила Путину, что местные власти отобрали у нее ранее выделенный земельный участок, поскольку после принятия нового регионального закона она перестала считаться нуждающейся. На следующий день после эфира с ней был оформлен договор аренды участка. А губернатор края заявил, что власти облегчат порядок постановки на учет для всех многодетных семей. Межевание и услуги регистрационной палаты по оформлению участка оплатила местная администрация.
2017 год - жительница села Краснокумского Георгиевского района Ставрополья Валентина Саковская, дом которой сильно пострадал во время паводка, пожаловалась Путину, что не получила необходимой помощи, как и другие жители села. Президент назвал ситуацию «полным бредом» и потребовал от Генпрокуратуры все проверить. В тот же день губернатор посетил село Краснокумское. Вскоре Валентина Саковская получила государственный жилищный сертификат и приобрела новое жилье, а также матпомощь от администрации края. Помощь была предоставлена и всем пострадавшим жителям села.
Дарья Старикова из города Апатиты Мурманской области рассказала Путину, что ей слишком поздно диагностировали рак четвертой стадии, лишив тем самым шанса на выздоровление. Президент пообещал проверить ситуацию с больницей и попросил девушку не терять надежду. Но вскоре Дарья попала в реанимацию, потом ее перевели в Мурманск, а позднее доставили в Москву. Главврач центральной районной больницы в Апатитах уволился. СК возбудил уголовное дело о халатности. Для лечения девушки были привлечены лучшие онкологи России, Израиля и др. стран. Дарья прожила еще почти год, но скончалась в ночь на 22 мая 2018 года.
Жители подмосковной Балашихи рассказали Путину о мусорном полигоне «Кучино», в 200 м от которого расположены жилые дома, детские сады и поликлиники, сообщив, что на свалке постоянно происходят возгорания и выбросы газов. Путин пообещал заняться этим вопросом. С 23 июня 2017 года полигон перестал принимать мусор. Начались работы по его рекультивации. На месте свалки предполагается создать горнолыжный спуск или экстрим-парк.
В 2018 году на прямую линию президента за сутки до ее начала поступило около 1,4 млн вопросов. Они связаны с ростом цен на бензин, онкологией, решением проблем демографии, льготами при трудоустройстве инвалидов, ипотекой для молодых семей, перспективами пенсионной реформы, защитой произведений искусства от вандалов, транспортным сообщением с Крымом, планами Путина встретиться с Дональдом Трампом, ситуацией с журналистом Аркадием Бабченко, отставками губернаторов, перспективами нашей сборной на предстоящем чемпионате мира по футболу и многими другими темами.
В этом году россияне стали чаще жаловаться Путину на чиновников, силовые ведомства, Генпрокуратуру, приставов.
Так как для многих возможность попросить Путина решить их вопрос - единственный вариант решения проблем, то президенту в этом году поступили следующие обращения:
- многодетные семьи из города Димитровграда Ульяновской области прошли все чиновничьи круги, пытаясь получить положенную им по закону землю для жилищного строительства. И, отчаявшись добиться хоть какого-то результата, записали видеообращение к Путину в частушках. Поблагодарив его за все, что он сделал для народа, семьи спели Путину, что думают о его обещаниях, указах, их выполнении, справедливости, отсутствии денег, и припомнили, что пришло время отдавать долги - ведь за него все время голосовали, а результата так и нет.
- школьник из Нефтеюганска Данила Прилепа, во время прошлогодней прямой линии задавший вопрос Путину о коррупции в стране, сообщил, что описанная им тяжелая ситуация с получением субсидий при покупке жилья сотрудниками МВД стала еще хуже, а крупные коррупционные дела не дают никаких результатов и просто оскорбляют граждан России.
- дети-сироты из Тувы обратились с видеообращением к Путину, в котором пожаловались на то, что местные власти не выделяют им положенных по закону квартир, хотя Генпрокуратура по распоряжению Путина уже проводила проверку и по ее итогам возбудила уголовное дело. Власти не предоставляют сиротам жилье, а отправляют их в приюты для бездомных. Глава Тувы, родины министра обороны Сергея Шойгу, считает, что сироты занимаются «низкопробным и циничным шантажом».
- представители малочисленного народа тофаларов (тофа), которых в России осталось не более 800 человек, пожаловались Путину, что на их родовых охотничьих землях вырубают кедровые леса - эту землю местные власти отдали крупнейшему лесозаготовителю района под его новый инвестпроект. С ними никто границы делян не согласовывал.
- сотни жителей подмосковного Щелканово, где местные власти решили открыть временный полигон для размещения отходов, записали обращение на прямую линию с Путиным. В начале мая власти Рузского округа создали две временные площадки для перевалки мусора, чтобы оперативно очистить контейнерные площадки от отходов. Мусор с них планируется вывозить как раз на полигон, который будет построен на месте временной площадки в Щелканово. После открытия временных площадок «мусор начал сразу ехать отовсюду: и Москва, и Лобня, и Звенигород, вплоть до Одинцовского района». Местные жители хотят донести до президента, что организация полигона станет причиной экологической катастрофы во всем регионе. Не дожидаясь прямой линии, местные власти пообещали закрыть свалку в Щелканово, как только там начнет работать мусороперерабатывающий комплекс.
- жительница Алтайского края обратилась на прямую линию с президентом Путиным с жалобой на то, что ее малолетнему ребенку-инвалиду не выдают с декабря 2017 года необходимые для лечения лекарства. Не дожидаясь прямой линии, СК РФ начал доследственную проверку фактов, изложенных мамой ребенка-инвалида, на предмет халатности (статья 293 УК РФ).
Для того чтобы многие заявленные россиянами проблемы решались моментально, от губернаторов в этом году Кремль потребовал быть на связи. Во многих регионах законодательные собрания собираются 7 июня на экстренные заседания, чтобы по отмашке принимать необходимые решения.