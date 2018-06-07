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Вопрос читателя: кому жаловаться на врачей?

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Врач. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

В редакцию Rus.Postimees обратился читатель с вопросом, куда следует жаловаться на непрофессиональные действия или наоборот, бездействие, врачей и медсестер, если они нанесли ущерб пациенту?

По словам советника по связям с общественностью Департамента здоровья Ийрис Салури, в такой ситуации пациент должен в первую очередь обратиться в больницу, где ему нанесли ущерб, поскольку для руководства медицинского учреждения важно знать о таких случаях.

Жалобу также можно подать в Департамент здоровья, который находится в Таллинне по адресу Палдиское шоссе, 81.  Рассказать о проблеме можно и по электронной почте: kesk@terviseamet.ee

Кроме того, при Министерстве социальных дел существует экспертная комиссия по качеству медицинских услуг, в которую можно обратиться, если возникло подозрение в отношении решения врача, врачебной ошибки или безопасности лечения. Обратиться в комиссию можно по адресу: Суур-Амеэрика, 1 или по электронной почте: info@sm.ee.  В комиссию необходимо подать подписанное от руки или электронно заявление со следующей информацией:

- контактными данными пациента (имя, номер телефона, почтовый адрес и/или адрес электронной почты);

- данными того, кто оказал медицинскую услугу (название учреждения, место оказания услуги и имя врача);

- подписанное пациентом согласие на использование данных о его здоровье, которые необходимы для выяснения обстоятельств дела.

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