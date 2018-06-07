Предприниматель требует от Кохтла-Ярве компенсации

История началась еще в 2009 году, когда три квартирных товарищества по Ахтмескому шоссе ходатайствовали перед городом Кохтла-Ярве об изменении детальной планировки расположенного по соседству с ними земельного участка по Ахтмескому шоссе, 27а, на котором Baltic Midline планировало построить мини-рынок и платную парковку. Жителям не нравились эти планы.

Когда Кохтла-Ярвеское горсобрание своим решением утвердило детальную планировку, несогласные жильцы обратились в административный суд, который отменил решение горсобрания.

Затем городское собрание снова утвердило планировку, но вынесенные судом решения снова признали правоту жильцов. Основной аргумент суда заключался в том, что горсобрание недостаточно обосновало то, почему интересы частного собственника перевешивают интересы истцов. В этом споре победу одержали жильцы, однако ситуация до сих пор не решена.

Еще год назад член правления Baltic Midline Василий Стрилецкий обратился к Кохтла-Ярвескому горуправлению с требованием возместить понесенные предпринимателем расходы, связанные с составлением детальной планировки, — в сумме 5629 евро. Город ответил отказом, и теперь Стрилецкий снова предъявил требование аналогичного содержания, мотивировав его тем, что город почти шесть лет не проводил содержательных действий в производстве по планировке и, таким образом, делопроизводство по детальной планировке не было проведено в течение разумного периода времени.

По мнению предпринимателя, город должен был уже много лет назад принять решение о введении планировки в действие, о частичном введении в действие или о невведении.

«Я хочу вернуть свои расходы, так как город не выполнил обязательства», - сказал Стрилецкий.

По словам предпринимателя, он не отказался от плана построить парковку на своей земле, хотя теперь в планировку нужно внести некоторые изменения. «Там нужна парковка, так как около этих домов нет хорошего доступа. У меня как собственника земли есть право обнести свой участок оградой, и тогда передвигаться там будет вообще невозможно, так как граница доходит до асфальтовой дороги», - сказал Стрилецкий.

Однако городской архитектор Кохтла-Ярве Рита Буренкова, комментируя позицию города, сказала, что, напротив, предприниматель не предпринял некоторые шаги, которые позволили бы ему идти дальше. «Теперь он должен сделать некоторые шаги для изменения своего видения таким образом, чтобы другая сторона (квартирные товарищества. - прим. «Северного побережья.) была довольна. Без этого дальнейшее делопроизводство невозможно», - отметила Буренкова.

На неоднократное требование предпринимателя возместить расходы Кохтла-Ярвеское горуправление пока не ответило.

История детальной планировки