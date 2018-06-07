На чемпионате мира в России судьи смогут отменять матчи

Никто из нас не знает, что случится в России, но печально, что Роуз чувствует, что может произойти что-то, чего Дэнни не хочет для своей семьи. И это может отвлечь его от футбола, который для Роуза, как я знаю, всегда на первом месте. Что будем делать, если игроков оскорбят на расовой почве? Люди в идеальном мире сказали бы, что мы должны уйти с поля, но в реальности это значило бы, что нас выкинут с турнира. Не думаю, что футболисты хотят этого. Они всю жизнь работали для того, чтобы попасть на чемпионат мира.Так что наш посыл заключается в том, что мы можем поднимать и решать проблемы, но мы хотим играть на турнире. Это очень деликатный вопрос, – сказал тренер The Guardian.