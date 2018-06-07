На чемпионате мира в России судьи смогут отменять матчи

Президент ФИФА Джанни Инфантино в преддверии ЧМ-2018 рассказал о мерах по борьбе с расизмом.
«Я бы не сказал, что мы обеспокоены такими проблемами, как дискриминация, нарушение прав человека и безопасность, но мы относимся к ним крайне серьезно. В процессе подготовки к турниру мы приняли соответствующие меры.
У нас есть четкая трехступенчатая процедура борьбы, и в случае проявлений расизма судья вправе остановить, прервать и даже отменить игру. Если что-то подобное произойдет, то благодаря мониторинговой системе последуют незамедлительные санкции.
Конечно, мы хотим, чтобы этого не случилось. О серьезных последствиях все предупреждены», – сказал Инфантино Sky Sports.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказал мнение о возможных проявлениях расизма на ЧМ-2018.
"Я попросил Дэнни поделиться с другими футболистами своим опытом. Очевидно, что он чувствовал, что власти подвели его, и мне было грустно это слышать.
Он часть нашей команды и нашей семьи на два следующих месяца, и мы намерены поддерживать наших игроков настолько, насколько это возможно.
Никто из нас не знает, что случится в России, но печально, что Роуз чувствует, что может произойти что-то, чего Дэнни не хочет для своей семьи. И это может отвлечь его от футбола, который для Роуза, как я знаю, всегда на первом месте. Что будем делать, если игроков оскорбят на расовой почве? Люди в идеальном мире сказали бы, что мы должны уйти с поля, но в реальности это значило бы, что нас выкинут с турнира. Не думаю, что футболисты хотят этого. Они всю жизнь работали для того, чтобы попасть на чемпионат мира.Так что наш посыл заключается в том, что мы можем поднимать и решать проблемы, но мы хотим играть на турнире. Это очень деликатный вопрос, – сказал тренер The Guardian.