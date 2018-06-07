На этой неделе Telia представила новое инновационное решение, которое позволяет увеличить свой объем мобильного интернета благодаря увеличению повседневной активности, пишет техноблог Digitark.
Руководитель сферы интернета вещей Telia Eesti Тоомас Кярнер рад тому, что новое техническое решение способствует тому, что занятия спортом, повышение физической активности, да и просто привычные прогулки получат еще одну мотивацию.
Шаги можно обменивать на мобильный трафик
«Это хороший пример того, как можно создать интересный и интересующий многих симбиоз технологий и активного образа жизни. Приглашаем всех присоединяться к инициативе, больше ходить, считать шаги, а мы в свою очередь готовы мотивировать их и делиться мобильным интернетом!», – добавил Кярнер.
Логика нового решения проста:
- Дополнительный объем мобильного интернета можно получить за шаги, пройденные в течение дня;
- Каждые 1000 шагов означают 5 мегабайт (МБ) дополнительного трафика;
- Максимально можно заработать 50 МБ дополнительного интернет-объема, за что придется сделать не менее 10 000 шагов;
- Максимальный объем в месяц составляет 1,5 ГБ.