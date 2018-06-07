Руководитель сферы интернета вещей Telia Eesti Тоомас Кярнер рад тому, что новое техническое решение способствует тому, что занятия спортом, повышение физической активности, да и просто привычные прогулки получат еще одну мотивацию.

«Это хороший пример того, как можно создать интересный и интересующий многих симбиоз технологий и активного образа жизни. Приглашаем всех присоединяться к инициативе, больше ходить, считать шаги, а мы в свою очередь готовы мотивировать их и делиться мобильным интернетом!», – добавил Кярнер.