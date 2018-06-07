Новые сырокопченые колбасы от Nõo Lihavürst

Сырокопченая колбаса Wabariigi изготовлена специально к столетию Эстонской Республики. Для ее приготовления использовались свинина и говядина, также было добавлено немного сыра. Сырокопченая колбаса содержит много мяса, во вкусе ощущаются слегка пряные нотки. Сырокопченая колбаса Wabariigi идеально подходит для того, чтобы попотчевать гостей, особенно иностранных друзей, которые хотят попробовать настоящую эстонскую сырокопченую колбасу. Подайте ее к столу на закуску или сделайте вкусные бутерброды с эстонским черным хлебом.

Второй новинкой является сырокопченая колбаса с настоящим эстонским сыром, для приготовления которой использован самый популярный сыр в Эстонии. Этот сыр производится у нас с 1958 года. Сама колбаса изготовлена из качественных свинины и говядины. Нужный вкус и надлежащую твердость ей придает долгая и тщательная сушка. В процессе сушки из колбасы выводится лишняя жидкость и повышается содержание мяса в продукте.

Третья новинка – мясная сырокопченая колбаса. Она отличается высоким содержанием свинины. Если точнее, то для производства 100 г готового продукта использовано 107 г свинины. Упаковка сырокопченой колбасы осуществляется под высоким давлением, позволяя без труда использовать ее ломтики для приготовления бутербродов. Эта сырокопченая колбаса, несомненно, понравится всем любителям свинины. Также мясная сырокопченая колбаса отлично подойдет для приготовления пиццы.