Исследование: жители Эстонии стали чуть больше пить

В 2017 году жители Эстонии в среднем купили 10,3 литра алкоголя (+0,7%) на одного взрослого (в возрасте 15 лет и старше), из которых крепкие спиртные напитки составили 3,6 литра (-2,7%), в том числе водка 2,2 литра (-5%), пиво 4,3 литра (+2,4%), виноградные вина 1,8 литра (+4,6%) и другие легкие алкогольные напитки 0,6 литра (+0,4%), сообщает Министерство социальных дел.

Приведенные в исследовании объемы потребления рассчитаны на основе данных Департамента статистики Эстонии о производстве, данных Eurostat о заграничной торговле и производстве предприятий, а также данных о продаже на внутреннем и внешнем рынке. При этом, приведенные по 2016 году данные о потреблении скорректированы в соответствии с уточненной статистикой в большую сторону (+0,3 литра).

На основе подсчетов Института конъюнктуры, купленный за границей (преимущественно в Латвии) алкоголь в 2017 году составил 2,6 литра абсолютного алкоголя на одного взрослого. Этот показатель содержит как употребленный алкоголь, так и приобретенные людьми запасы. На статистику потребления также может влиять алкоголь, купленный латышами и финнами.

«Потребление жителями Эстонии алкоголя слишком высоко и все возможности для снижения потребления важны. Государственная политика в области алкоголя – набор инструментов, включающий в себя очень разные инструменты и повышение цены при помощи акцизов – лишь один из инструментов в этой области», – сказала директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг. «Теперь ясно, что эта мера себя исчерпала, поскольку из-за большой разницы в цене возникла приграничная торговля с Латвией. Хотя продажи на внутреннем рынке упали, покупки были сделаны людьми в Латвии, где более дешевый уровень продажи, из-за чего общее потребление алкоголя не снизилось. Это значит, что для сокращения потребления алкоголя следует обращать больше внимания на другие меры политики в области алкоголя».

По словам вице-канцлера сферы здоровья министерства социальных дел Марис Йессе, статистика потребления демонстрирует, что мы по-прежнему сильно зависим от алкоголя. «Для снижения потребления алкоголя необходима стабильная реализация целостной политики в области алкоголя и именно этим мы занимаемся», – сказала вице-канцлер сферы здоровья министерства социальных дел Марис Йессе. «Только на прошлой неделе вступили в силу поправки к рекламе алкоголя, которые уменьшат привлекательность этой рекламы. Также мы расширили возможности для лечения и проводим мероприятия в других сферах политики в области алкоголя».