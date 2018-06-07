Турчинов: проект "Северный поток- 2" представляет собой огромный вызов для Украины

"Проект "Северный поток-2" - это огромный вызов для Украины и испытание партнерства в мире, а потери страны в случае его запуска будут больше, чем средства и кредиты, которые предоставляются теми же международными партнерами", - заявил он, выступая в четверг на Национальном экспертном форуме в Киеве

В своем выступлении Турчинов также подчеркнул, что за весьма сжатый срок Украина достигла состоятельности в киберзащите на уровне многих стран Европейского Союза.