Турчинов: проект "Северный поток- 2" представляет собой огромный вызов для Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал проект "Северный поток-2" угрозой для страны в "энергетической войне", которую ведет Россия.
"Проект "Северный поток-2" - это огромный вызов для Украины и испытание партнерства в мире, а потери страны в случае его запуска будут больше, чем средства и кредиты, которые предоставляются теми же международными партнерами", - заявил он, выступая в четверг на Национальном экспертном форуме в Киеве
В своем выступлении Турчинов также подчеркнул, что за весьма сжатый срок Украина достигла состоятельности в киберзащите на уровне многих стран Европейского Союза.
"По экспертным оценкам, за очень сжатый срок мы достигли состоятельности в киберзащите на уровне многих стран Европейского Союза", - сказал он, обратив в то же время внимание на "нарастающую информационную агрессию против Украины".