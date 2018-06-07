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  • Турчинов: проект "Северный поток- 2" представляет собой огромный вызов для Украины

Турчинов: проект "Северный поток- 2" представляет собой огромный вызов для Украины

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Александр Турчинов.

ФОТО: Nikitin Maxim/ITAR-TASS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал проект "Северный поток-2" угрозой для страны в "энергетической войне", которую ведет Россия.

"Проект "Северный поток-2" - это огромный вызов для Украины и испытание партнерства в мире, а потери страны в случае его запуска будут больше, чем средства и кредиты, которые предоставляются теми же международными партнерами", - заявил он, выступая в четверг на Национальном экспертном форуме в Киеве

В своем выступлении Турчинов также подчеркнул, что за весьма сжатый срок Украина достигла состоятельности в киберзащите на уровне многих стран Европейского Союза.

"По экспертным оценкам, за очень сжатый срок мы достигли состоятельности в киберзащите на уровне многих стран Европейского Союза", - сказал он, обратив в то же время внимание на "нарастающую информационную агрессию против Украины".

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