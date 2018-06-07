чт, 07.06.2018
Если это не уничтожение производительности эстонского народа, то что это? Айвар Пау
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Оправдание по делу о гибели шахтеров: фирма Enefit Kaevandused избежала огромного штрафа

Оправдание по делу о гибели шахтеров: фирма Enefit Kaevandused избежала огромного штрафа

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Фотографии 37-летнего Игоря Санникова и 38-летнего Николая Иванова.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли

В четверг, 7 июня, Вируский уездный суд оправдал предприятие Enefit Kaevandused, а также двух работников компании, обвинявшихся в пренебрежении требованиями безопасности, что повлекло за собой гибель двух шахтеров в 2015 году.

Суд счел, что вина предприятия, инженера по технике безопасности Владимира Шалашинского (63) и бывшего главного инженера компании Игоря Агутина (52) не доказана, передает Rus.ERR.

В ходе прений прокуратура потребовала наказать Шалашинского и Агутина условным лишением свободы с трехлетним испытательным сроком, а фирме Enefit Kaevandused - назначить наказание в виде денежного взыскания в размере чуть более восьми миллионов евро. Обвиняемые своей вины не признали.

Напомним, вечером 29 января 2015 года начальник смены обнаружил в одном из забоев шахты «Эстония» мертвых проходчиков - 38-летнего Николая Иванова и 37-летнего Игоря Санникова, которые, как установило следствие, погибли в результате отравления неустановленным газом или паром.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ