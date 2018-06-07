Оправдание по делу о гибели шахтеров: фирма Enefit Kaevandused избежала огромного штрафа

Суд счел, что вина предприятия, инженера по технике безопасности Владимира Шалашинского (63) и бывшего главного инженера компании Игоря Агутина (52) не доказана, передает Rus.ERR.

В ходе прений прокуратура потребовала наказать Шалашинского и Агутина условным лишением свободы с трехлетним испытательным сроком, а фирме Enefit Kaevandused - назначить наказание в виде денежного взыскания в размере чуть более восьми миллионов евро. Обвиняемые своей вины не признали.