Оправдание по делу о гибели шахтеров: фирма Enefit Kaevandused избежала огромного штрафа

В четверг, 7 июня, Вируский уездный суд оправдал предприятие Enefit Kaevandused, а также двух работников компании, обвинявшихся в пренебрежении требованиями безопасности, что повлекло за собой гибель двух шахтеров в 2015 году.
Суд счел, что вина предприятия, инженера по технике безопасности Владимира Шалашинского (63) и бывшего главного инженера компании Игоря Агутина (52) не доказана, передает Rus.ERR.
В ходе прений прокуратура потребовала наказать Шалашинского и Агутина условным лишением свободы с трехлетним испытательным сроком, а фирме Enefit Kaevandused - назначить наказание в виде денежного взыскания в размере чуть более восьми миллионов евро. Обвиняемые своей вины не признали.
Напомним, вечером 29 января 2015 года начальник смены обнаружил в одном из забоев шахты «Эстония» мертвых проходчиков - 38-летнего Николая Иванова и 37-летнего Игоря Санникова, которые, как установило следствие, погибли в результате отравления неустановленным газом или паром.