Эдгар Сависаар как зеркало эстонской революции

Фактически навсегда отошедший от активной политической деятельности Эдгар Сависаар продолжает будоражить умы и сердца – уже самим фактом своего существования.
Казалось бы, решение Харьюского уездного суда прекратить производство по делу бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара, обвиняемого в коррупционных преступлениях, поскольку состояние его здоровья не позволяет проводить над ним суд, должно было поставить жирную точку в этой длящейся уже более полутора лет истории. На деле же получилось очередное многоточие. И даже несколько многоточий.
За неполные двое суток, прошедших с момента обнародования судебного решения, в интернете, теле- и радио-эфире, а также на бумажных носителях, появились десятки, если не сотни публикаций по этому поводу. Столь бурной реакции в эстонских СМИ не вызвало даже недавнее интервью президента Путина австрийскому телеканалу ORF.
Поймали контролёры «зайца» в трамвае – тяжкое наследие тоталитаризма…
Дело Сталина живёт и побеждает
В общем-то, потоптаться на этом пятачке оказалось соблазнительным для многих. Кому-то ради того, чтобы лишний раз засветиться. Другим – из-за искренней обиды: как же так, мало того, что этому Носорогу ногу ампутировали, что у него как минимум три неизлечимых заболевания, что от него отвернулись почти все соратники по партии, вчерашние единомышленники и друзья, так теперь ещё и судопроизводство против него прекращают! Не слишком ли много везения одному человеку?!
По-человечески более-менее понятно, почему прокурор Стевен-Христо Эвестус заявил о намерении оспорить решение суда, несмотря на формулировку, что оно «является окончательным и не может быть обжаловано»: на то он и прокурор, чтобы обвинять, а когда обвиняемый срывается с крючка, надо всеми имеющимися возможностями водворить его обратно. Тем более – такая крупная рыба, как Сависаар! Да тут одними апелляциями можно себе громкое имя «на раз-два» изготовить…
Примерно такими же мотивами, вероятнее всего, руководствуется главный столп законности – министр юстиции Урмас Рейнсалу, который полагает необходимым изменить закон, если он позволяет прекратить судопроизводство, когда речь идёт о неизлечимо больном человеке.
При этом такие понятия, как презумпция невиновности, верховенство закона и независимость судей, в расчёт не берутся. Похоже, нашим законникам ближе отношение к правосудию прокурора Вышинского, чем, скажем, Вольтера.
Но вот почему Андрес Хейнапуу, пенсионер и бывший член Рийгикогу (как его отрекомендовала редакция в преамбуле к публикации в Postimees), решил «отметить» 92-й день рождения известного эстонского и советского прозаика, поэта, драматурга и переводчика Айна Каалепа ссылкой на его, Каалепа, мнение относительно кончины Сталина, сходу понять непросто. Особенно озадачивает сопоставление в сравнительно коротком письме отставного парламентария таких фигур, как бывший мэр Таллинна вкупе с «гением всех времён и народов». Или сработал инстинкт: «страшнее кошки зверя нет, а страшнее Сависаара – только Сталин»?
Ну да, кто-то из краснобаев-журналистов на рубеже 1980-1990-х годов в публицистической запальчивости назвал Сависаара Эдгаром Виссарионовичем. Каюсь, и сам я пару-тройку раз употребил эту гиперболизированную метафору, но при этом всегда отдавал себе отчёт в том, что она не делает Сависаара ни единоутробным, ни хотя бы сводным братом «кремлёвского горца».
Вообще эта традиция – чуть что, поминать Сталина, репрессии и тоталитарный режим – уже приобрела спекулятивный характер. Обсчитали тебя в магазине – Сталин виноват... Поймали контролёры «зайца» в трамвае – тяжкое наследие тоталитаризма… И сталинизм, и репрессии, и всё, что связано с этим, ей же ей, заслуживает более глубокого анализа и оценки, чем трескучие фразы псевдо-публицистического характера.
Конечно, доставать медицинские справки, чтобы избежать военных учений в Тартуском университете, требовало большого мужества. Но ведь такие справки даром не давались. Стало быть, автор письма в редакцию внёс-таки свою посильную лепту в укрепление коррупционного режима на территории Эстонской ССР. А может быть, просто разрушал ненавистный строй изнутри?
При этом он признаёт: «Кого-то из тех, кто выписывал справки, наказали. Мне жаль». Не уточняя: жаль, что наказали, или жаль наказанных? Да ясен же намёк: дескать, подкупил Сависаар этих продажных медиков, которые признали его неизлечимо больным, что с ними со всеми цацкаться?! На месте этих медиков я бы подал на экс-депутата в суд.
У финнов не меньше, чем у эстонцев, поводов, мягко выражаясь, не любить СССР.
Нет у революции конца!
Андрес Хейнапуу призывает в конце своего письма вытравить из себя «плохое наследие советских времён (коррупцию и получение липовых медицинских справок)». В его устах это звучит особенно пикантно. И потом: разве коррупция – явление исключительно советских времён? А до 1917 года о ней и слыхом не слыхивали?
Как известно, в мире (к сожалению!) нет ни одного государства, которое победило бы коррупцию, организованную преступность и наркомафию.
Зато есть как минимум одно государство, и оно находится в непосредственной близости от нашего, которое победило привычку к месту, не к месту обвинять в своих грехах сталинизм и его производные. Это Финляндия.
У финнов не меньше, чем у эстонцев, поводов, мягко выражаясь, не любить СССР. Финляндия в течение трёх десятилетий выплачивала Советскому Союзу контрибуции за участие в гитлеровской коалиции. Кстати, Финляндия – единственная страна, которая выплатила их полностью. Так что поводов для сурового и перманентного осуждения мрачного советского прошлого у финнов достаточно. Правда, у них есть ещё и опыт успешного завершения «зимней войны»…
В Эстонии не было, нет, и теперь уже наверняка не будет ни одного политика или общественного деятеля, который внёс бы в дело восстановления независимости республики вклад, не то, чтобы больший, а хотя бы равный тому, который внёс Эдгар Сависаар. Я не испытываю к нему личные симпатии. Скорее уже наоборот (как, впрочем, и он – ко мне). Но это не мешает мне оценивать его роль в истории развития Эстонии объективно.
Но для большинства нынешних игроков на политической сцене размеры и значение фигуры «железного Эдгара» – предмет сильнейшего раздражения. На его фоне он сами выглядят как-то неубедительно. Поэтому надо что? Правильно, свергнуть ненавистного идола с пьедестала! С этой точки зрения к Сависаару применимы все более-менее известные афоризмы и цитаты о революции. И про пожирание ею своих детей. И про тех, кто задумывает революции, кто их совершает и кто пользуется их плодами. А также про то, что есть у революции начало, нет у революции конца…