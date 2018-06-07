Эдгар Сависаар как зеркало эстонской революции

Вообще эта традиция – чуть что, поминать Сталина, репрессии и тоталитарный режим – уже приобрела спекулятивный характер. Обсчитали тебя в магазине – Сталин виноват... Поймали контролёры «зайца» в трамвае – тяжкое наследие тоталитаризма… И сталинизм, и репрессии, и всё, что связано с этим, ей же ей, заслуживает более глубокого анализа и оценки, чем трескучие фразы псевдо-публицистического характера.

Конечно, доставать медицинские справки, чтобы избежать военных учений в Тартуском университете, требовало большого мужества. Но ведь такие справки даром не давались. Стало быть, автор письма в редакцию внёс-таки свою посильную лепту в укрепление коррупционного режима на территории Эстонской ССР. А может быть, просто разрушал ненавистный строй изнутри?

При этом он признаёт: «Кого-то из тех, кто выписывал справки, наказали. Мне жаль». Не уточняя: жаль, что наказали, или жаль наказанных? Да ясен же намёк: дескать, подкупил Сависаар этих продажных медиков, которые признали его неизлечимо больным, что с ними со всеми цацкаться?! На месте этих медиков я бы подал на экс-депутата в суд.

У финнов не меньше, чем у эстонцев, поводов, мягко выражаясь, не любить СССР.

Нет у революции конца!

Андрес Хейнапуу призывает в конце своего письма вытравить из себя «плохое наследие советских времён (коррупцию и получение липовых медицинских справок)». В его устах это звучит особенно пикантно. И потом: разве коррупция – явление исключительно советских времён? А до 1917 года о ней и слыхом не слыхивали?

Как известно, в мире (к сожалению!) нет ни одного государства, которое победило бы коррупцию, организованную преступность и наркомафию.

Зато есть как минимум одно государство, и оно находится в непосредственной близости от нашего, которое победило привычку к месту, не к месту обвинять в своих грехах сталинизм и его производные. Это Финляндия.

У финнов не меньше, чем у эстонцев, поводов, мягко выражаясь, не любить СССР. Финляндия в течение трёх десятилетий выплачивала Советскому Союзу контрибуции за участие в гитлеровской коалиции. Кстати, Финляндия – единственная страна, которая выплатила их полностью. Так что поводов для сурового и перманентного осуждения мрачного советского прошлого у финнов достаточно. Правда, у них есть ещё и опыт успешного завершения «зимней войны»…

В Эстонии не было, нет, и теперь уже наверняка не будет ни одного политика или общественного деятеля, который внёс бы в дело восстановления независимости республики вклад, не то, чтобы больший, а хотя бы равный тому, который внёс Эдгар Сависаар. Я не испытываю к нему личные симпатии. Скорее уже наоборот (как, впрочем, и он – ко мне). Но это не мешает мне оценивать его роль в истории развития Эстонии объективно.