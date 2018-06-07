"Прямая линия" с Путиным в новом формате

Путин: Я так понимаю, речь идет о наследии. Что мы будем делать с этими сооружениями после ЧМ по футболу. Нам удалось решить эту проблему: вся инфраструктура в Сочи загружена полностью в течение года. Что касается футбола, вся эта инфраструктура должна работать на развитие спорта, детского спорта, чтобы все эти объекты были окупаемы. Футбол это не только поле, это большие объекты, где можно разместить что угодно. Многое будет зависеть от руководителей регионов РФ. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках возникли какие-нибудь рынки. И Футбольный союз должен принять участие, чтобы загружать эти объекты. Чтобы мы могли растить новое поколение спортсменов.

Вопрос из соцсетей: В России по традиции новый президент объявляет амнистию. Сохранится ли эта традиция?

Путин: Я не знаю такой традиции. Мне кажется, такой традиции у нас нет. Объявление амнистии это прерогатива не президента, а Госдумы. Мы время от времени это делаем. Такие решения должны быть хорошо подготовлены.

Вопрос от Натальи из Томска: Я многодетная мать, трое детей. В нашем регионе не работает закон о выделении участков многодетным семьям. Этот закон подписал еще Медведев, а в 2015 этот закон утратил силу. Теперь выделением участков занимаются регионы. В 2010 году я встала в очередь, была 735 на очереди. В этом году я уже в очереди на 300 с чем-то месте. Сколько еще я должна в ней простоять? Восемь лет, больше? Много земель брошенных, но есть люди которые хотят их возрождать. Мне уже 42 года, дети растут. Мне сказали еще, что нужно иметь 4 ребенка, чтобы получить землю. Но мне кажется, это нарушение.

Путин: По поводу числа детей это странно, мы должны поощрять такие семьи как ваша. Земель много, но не все они пригодны – к земле должна быть подведена инфраструктура. Томск это хороший регион, самодостаточный по ресурсам. Вопрос в приоритетах расходов бюджета. Давайте спросим губернатора.

Губернатор: Я обязательно лично встречусь с Натальей, не всегда чиновники умеют рассказать обо всех правах. Я решу этот вопрос и вам лично доложу. У нас действительно много земли, но мы не можем раздать землю без коммуникаций.

Путин: Вы сказали о чиновниках, которые чего-то не понимают, нужно понять, кто эти чиновники. Они должны руководствоваться не формальностями, а исходить из реальных проблем граждан.

Вопрос от телезрителей, по Дальнему Востоку: Проблема Дальневосточного гектара. Участки жителям раздают, но очень далеко от городов – хорошие участки разобрали чиновники. К тому же есть проблема с нехваткой рабочих мест. Молодежь уезжает.

Звонок из Уссурийска: По поводу подорожания авиабилетов Москва-Владивосток. В июне выросла стоимость билетов. Прошу вас обратить внимание.