"Прямая линия" с Путиным в новом формате

7 июня в 12:00 началась ежегодная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", на которой президент России в течение нескольких часов будет отвечать на вопросы россиян. В этом году в формате мероприятия предусмотрены изменения, в том числе отсутствие гостей в студии и возможность непосредственно в ходе "Прямой линии" требовать от чиновников отчета о выполнении президентских поручений по обращениям россиян.
Президент Путин в начале «Прямой линии» рассказал, что в России растет продолжительность жизни, а также доходы россиян. Так, зарплаты выросли на 1,9% а реальные доходы россиян на 3,8%. «Не каждый россиянин на себе это ощущает, но в целом это объективная статистика».
Вопрос от ведущего: Были озвучены цели вдвое сократить бедность в стране, амбициозные цели по экономики (войти в пятерку ведущих экономик в мире), увеличить продолжительность жизни. У правительства есть инструменты всего этого добиться?
Путин: у правительства есть понимание, что нужно делать и как нужно делать. Нужно перейти в полномасштабном формате к работе по программному принципу. Он показал свою эффективность в других областях. Нам, безусловно, нужно персонифицировать ответственность – это в том числе связано и с составом правительства. Многие, кто формулировал цели, остались на своих местах. Наши финансовые цели: за 6 лет израсходовать 17 млрд на те цели, которые мы поставили. Но на это нужно как минимум еще 8 триллионов рублей, и понятно откуда их взять: рост экономики, эффективное использование ресурсов, настройка макроэкономических планов и налоговой политики.
Вопрос от зрителя: остановите цены на бензин.
Путин: то, что происходит это недопустимо, но это результат неточного регулирования в сфере энергоресурсов. Правительство провело пересмотр налоговых мер по наполнению бюджета. Не буду вдаваться в детали, но это привело к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти. Цены на нефть поднялись, компании чтобы компенсировать выпадающие доходы, повысили цены на топливо. Правительство уже приняло ряд мер. Снижен акциз, принято решение отменить дальнейшее повышение акцизов, к осени 2018 года примут дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. Правительство и антимонопольная служба будут за этим следить.
Можем обратиться к министру энергетики.
Александр Новак (министр энергетики): в мае месяце был рост цен на 5,6% по отношению к апрелю, это выше уровня инфляции. До этого росли цены не выше уровня инфляции. Рост цен остановлен, в мае правительство приняло решение по ряду мер по стабилизации цен. С конца мая мы видим, что цены не растут. Договорились с нефтекомпаниями о стабилизации цен и увеличении поставок на внутренний рынок. Сейчас дефицита не отмечается. Мы проработали еще ряд мер: введение экспортной пошлины на поставку нефть на экспорт.
Вопрос ведущего: ровно через неделю стартует ЧМ по футболу. Уже приезжают команды, уже прилетели иранцы, сейчас встречают испанцев и представителей Панамы. Мы перенесемся в фан-зону на Воробьевы годы, откуда видно стадион «Лужники». Это только 1 из стадионов, появившихся к ЧМ. Валерий Газаев (ЦСК, тренер, выиграл кубок УЕФА), Евгений Ловчев (эксперт, журналист, футболист «Спартака» ), Юрий Семин («Локомотив») находятся на Воробьевых горах и хотят обратиться к президенту.
Валерий Газаев: в прошлом году вы задавали вопрос мне по качеству нашего футбола. Вместе с коллегами мы просмотрели весь мировой футбол, разработали программу реформирования российского футбола, чтобы вовлечь в развитие футбола все регионы. У нас просьба чтобы, несмотря на всю вашу загруженность, футбол остался в центре вашего личного внимания.
Путин: Я так понимаю, речь идет о наследии. Что мы будем делать с этими сооружениями после ЧМ по футболу. Нам удалось решить эту проблему: вся инфраструктура в Сочи загружена полностью в течение года. Что касается футбола, вся эта инфраструктура должна работать на развитие спорта, детского спорта, чтобы все эти объекты были окупаемы. Футбол это не только поле, это большие объекты, где можно разместить что угодно. Многое будет зависеть от руководителей регионов РФ. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках возникли какие-нибудь рынки. И Футбольный союз должен принять участие, чтобы загружать эти объекты. Чтобы мы могли растить новое поколение спортсменов.
Вопрос из соцсетей: В России по традиции новый президент объявляет амнистию. Сохранится ли эта традиция?
Путин: Я не знаю такой традиции. Мне кажется, такой традиции у нас нет. Объявление амнистии это прерогатива не президента, а Госдумы. Мы время от времени это делаем. Такие решения должны быть хорошо подготовлены.
Вопрос от Натальи из Томска: Я многодетная мать, трое детей. В нашем регионе не работает закон о выделении участков многодетным семьям. Этот закон подписал еще Медведев, а в 2015 этот закон утратил силу. Теперь выделением участков занимаются регионы. В 2010 году я встала в очередь, была 735 на очереди. В этом году я уже в очереди на 300 с чем-то месте. Сколько еще я должна в ней простоять? Восемь лет, больше? Много земель брошенных, но есть люди которые хотят их возрождать. Мне уже 42 года, дети растут. Мне сказали еще, что нужно иметь 4 ребенка, чтобы получить землю. Но мне кажется, это нарушение.
Путин: По поводу числа детей это странно, мы должны поощрять такие семьи как ваша. Земель много, но не все они пригодны – к земле должна быть подведена инфраструктура. Томск это хороший регион, самодостаточный по ресурсам. Вопрос в приоритетах расходов бюджета. Давайте спросим губернатора.
Губернатор: Я обязательно лично встречусь с Натальей, не всегда чиновники умеют рассказать обо всех правах. Я решу этот вопрос и вам лично доложу. У нас действительно много земли, но мы не можем раздать землю без коммуникаций.
Путин: Вы сказали о чиновниках, которые чего-то не понимают, нужно понять, кто эти чиновники. Они должны руководствоваться не формальностями, а исходить из реальных проблем граждан.
Вопрос от телезрителей, по Дальнему Востоку: Проблема Дальневосточного гектара. Участки жителям раздают, но очень далеко от городов – хорошие участки разобрали чиновники. К тому же есть проблема с нехваткой рабочих мест. Молодежь уезжает.
Звонок из Уссурийска: По поводу подорожания авиабилетов Москва-Владивосток. В июне выросла стоимость билетов. Прошу вас обратить внимание.
Путин: Есть программы, которые работают на отдельные категории граждан и в определенных направлениях. Их надо расширить. Но это точечные решения, хотя они тоже востребованы. Правительство приняло решение об обнулении НДС на перевозки, это снизит стоимость билетов.
По поводу рынка труда, да, эта проблема есть. Но мы все же поддерживаем те высокотехнологичные производства, которые были созданы, например, самолетосроение. В том числе и гражданском самолетостроении, мы сотрудничаем с иностранцами. Мы будем развивать это наряду с судостроением. На Дальнем Востоке мы будем развивать космическую отрасль, автомобилестроение. Мы сделали серьезный шаг в сфере науки и образования. Это вещи длительного цикла, но мы будем в этом направлении двигаться.
По поводу Дальневосточного гектар, вы сказали, что все хорошие участки разобрали чиновники, я надеюсь, что это не так, но мы проверим.
По поводу Запада: Такое чувство, что Россия виновата во всем. Как долго это будет продолжаться? Наши аргументы не слушают.
Путин: Это способ сдерживания России, также как санкции. Обвинения создают базу для сдерживания развития Росси. Потому что видят в России угрозу, конкурента. Мне это кажется ошибочным: нужно сотрудничать, тогда придем к успеху. И мне кажется, понимание этого приходит к нашим партнерам, надеюсь, что этот процесс будет набирать обороты.
Ведущий: Когда этот период конфликта закончится?
Путин: Сроков не назову, но могу назвать условия. Мы должны защищать свои интересы, мы это делаем, но стремимся к компромиссу. Это закончится, когда партнеры поймут, что это непродуктивно и с нам и надо считаться.
Вопрос зрителя: Будет ли третья мировая война?
Путин: Эйнштейн сказал, что четвертая мировая война будет вестись при помощи камней и палок. Это понимание того, что третья мировая станет последней, сдерживает военные державы от ее начала. США пытается сломать паритет, но мы отвечаем на эти попытки. Пора уже сесть за стол переговоров и выработать адекватные сегодняшнему дню схемы международной безопасности.
Вопрос от зрителя: Примите меры против Латвии, почему запрещают учиться на русском языке. Примите санкции.
Путин: Санкции не решают проблему. Трудно представить, чтобы сотни тысяч людей были негражданами в 21 веки. Это придумали страны Балтии, чтобы ограничить права людей. Мы ведем диалог с нашими партнерами в ЕС и надеюсь, что им будет стыдно, что они позволяют так грубо нарушать права людей на территории ЕС.
Депутат: Последнее время много тревожных сигналов. Некоторые правители берутся за экстрим. Например, ребят решили осудить за проведение референдума об ответственности власти. Доходит до маразма. Тут еще подоспели законы об ограничениях в интернете. Нельзя ли остановить запрещение свободомыслия?
Путин: Я с вами согласен, мы никогда не пойдем по пути «сжигания книг». Судебная практика должна быть на виду у общества. За экстремизм надо отвечать, но не нужно доводить до маразма. Давайте все вместе проанализируем, что происходит. С одной стороны надо поставить заслон экстремизму, но надо определиться с понятиями, нужно привлечь Верховный суд.
Вопрос о ведущего: Вы встречались с лидерами европейских стран, говорят ли они в кулуарах, что пора отменять санкции или ждут отмашки от США?
Путин: Они не только это «на ушко» говорят, они уже публично это говорят. Все видят, что происходит, но наши партнеры думали, что их эта проблема никогда не коснется. Введение запретительных пошлин на сталь, на алюминий – это, по сути, и есть санкции. Это связано с прагматичными интересами США. Нам надо выработать единые, взаимопонимаемые правила поведения как в сфере безопасности, так и в сфере экономики. Я говорил, что США распространяют свою юрисдикцию за пределы своих границ. Но тогда, в Мюнхене, никто не хотел меня слушать. Нужно садиться за стол переговоров.
Вопрос от ведущего: В вопросах санкций, кажется, в соревнования с США вышел Лондон. Сначала пытались лишить ЧМ по футболу, потом дело Скрипалей. Что оно значит для России и будем ли мы отвечать?
Путин: Если бы было боевое отравляющее вещество, люди погибли бы в течение нескольких минут на месте. Нам нужна возможность полноценно участвовать в расследовании. До этого момента ничего невозможно сказать.
Вопрос: Наших бизнесменов стали «кошмарить» на Западе. Что вы об этом думаете?
Путин: Я предупреждал, о том, что такое развитие возможно и рекомендовал бизнесу держать капиталы в России. В 2008 году, когда пришел кризис, многие наши компании попали в сложную ситуацию, так как набрали много кредитов за рубежом. Мы тогда им помогли, забрали их кредиты и дали возможность потом им выкупить эти кредиты у правительства. Это делало правительство РФ. Кто же поможет им за границей? Их там только преследуют. И это тоже большая ошибка. Это подрывает доверие бизнеса, причем, не только нашей страны, все же смотрят, что происходит. Они пилят сук, на котором сидят. Но я уверен, что это пройдет.
Вопрос от писателя Захара Прилепина (советник главы ДНР): Мы считаем, что во время ЧМ по футболу Украина начнет военные действия.
Путин: Я надеюсь, что этого не случится. Но если произойдет, последствия будут серьезные. Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь. Происходящее печально и показывает, что действующее украинское руководство не может решить эту проблему. Как можно обстреливать территории и граждан, которые считаешь своими? Нужно просто идти по пути Минских соглашений. Украине не нужны жители этих территорий, потому что они не проголосуют за действующую власть.
Вопросы от блогеров из Москвы (Гусейн Гасанов, Наталья Краснова): В интернете ходят слухи о закрытии Инстангам и Ютуба. Это возможно?
Путин: Я понимаю вашу озабоченность, мы не намерены ничего закрывать. Я знаю ситуацию вокруг Телеграмм. Я волнуюсь за безопасность людей: спецслужбы после терактов не могли отследить переписку террористов. Но запретить проще всего. Труднее найти путь, не ограничивая свободу. Но мы будем идти по пути поиска новых решений.
Вопрос от блогера: Когда-нибудь в России блогерство станет полноценной профессией?
Путин: Блогеры живут за счет рекламы. Признана эта профессия или нет, но она обеспечивает доход.
Вопрос из соцсетей: Нам удалось поднять на орбиту и приземлить космический корабль «Буран». Считаю эту отрасль важной. Возможно ли возродить технологию «Бурана» и какие в целом планы на освоение космического пространства?
Путин: Это, безусловно, очень важная сфера. Мы должны сделать много шагов вперед, вернуть себе и твердо удерживать первенство, здесь есть большая конкуренция. Это очень хорошо, у нас есть планы, наши ученые работают с учеными США, у нас есть свои программы. К 2022 году проведем испытания сверхтяжелой ракеты. Мы будем развивать эту область.
Вопрос: Разрешите нам рисовать на кораблях портреты Мутко, чтобы они были непотопляемы.
Путин: Они и так непотопляемы. Я прекрасно знаю о слухах и шутках в адрес Мутко, но несмотря на его английский, в сфере спорта им было очень много сделано. Те же все объекты сочинской Олимпиады, он ими, в том числе, занимался. И стадионы к ЧМ по футболу – в значительной степени и он ими занимался. Надеюсь, на новом месте он проявит свои лучшие качества.
Вопрос от будущего врача: Вы предлагали реализовать общенациональную программу по борьбе с раком. В регионах не хватает онкологических центров и онкологов, запись на месяцы вперед, нет медикаментов. Люди умирают от болевого шока, нет лекарств. Неправильно ставят диагнозы, из-за чего умирают люди. Как мы сможем спасать пациентов?
Путин: Вы правы, это одна из сложных проблем. Мы ставим задачи по увеличению продолжительности жизни граждан. Без современной медицины этого не добиться. Прежде всего, мы пойдем по пути ранней диагностики. Нужно добиться 70% раннего выявление болезни. По детской онкогематологии у нас 90% излечения после строительства нового центра в Москве. А было около 30%. Второе, нам нужно уделить внимание ядерной медицине. Конечно, нужна доступность лекарств. Сейчас эта программа готовится, она будет стоит примерно 1 триллион рублей (как раз из тех 8 дополнительных триллионах, о которых я говорил).
Министр здравоохранения Скворцова: Выявляемость рака повысилась и снизилась запущенность. Мы установили систему скринига. Проблема увеличить настороженность по отношению к раку со стороны участковых врачей.
Вопрос: Город Струнино (14 000 человек), единственная больница на четыре ближайших города. Ее присоединили в районной больнице, из-за чего ремонта давно не было. Закрыты многие отделения. Вы говорили о прорыве в здравоохранение, защите медучреждений. У меня 18 детей и внуков. Закрыто детское отделение. Приходится ехать далеко, выстаивать долгие очереди. Запись за месяц-полтора, ждать место в больнице тоже очень долго. Просим вашей помощи.
Путин: У нас острые проблемы возникли в населенных пунктах, где от 100 до 2000 человек. Для них предусмотрена программа по строительству новых больниц. Дадим слово губернатору.
Губернатор: Мы ничего не закрываем в Струнино, выделили 68 млн рублей на ремонт больницы. Мы работаем с населением, добавим медицинские мобильные центры. Больница в Александрове была отремонтирована, скорая помощь переведена в новое здание. Это временные неудобства, мы возьмем ситуацию под контроль. Добавляем машины скорой помощи и работаем над тем, чтобы сделать поликлинику.
Путин: Я вас очень попрошу очень внимательно к этому отнестись и эту проблему решить. Посмотрю, что произойдет в жизни на практике.
Телезрители добавляют: Сказали, не закрыто отделение, но оно не работает. Скорую перевели в новое здание, но оно не соответствует требованиям.
Путин: Безусловно, учреждение должно функционировать как современное, что там нужно сохранить и отремонтировать, надо решить с губернатором и властями.
Вопрос: Что вы делаете, когда не знаете, что делать?
Путин: Не уверен – не обгоняй. Цена ошибки велика. Я стараюсь найти решение.
Вопрос: Вам приходилось смеяться над собой?
Путин: Да, приходилось.
Вопрос: Какой совет вашего отца вы передали бы внукам?
Путин: Не врать.
Вопрос: Когда вы поверили в бога?
Путин: каждый человек рождается с верой в бога. Просто в разное время люди начинают это понимать.
Вопрос: Чем нужно пожертвовать, чтобы быть президентом?
Путин: личной жизнью. Но это компенсируется осознанием того, что ты занимаешься важным делом, направленным на благосостояние Родины.