Все ниже и ниже: сборная России - худшая команда чемпионата мира

Среди 32 команд-участниц чемпионата мира у России - самое низкое место, 70-е. По сравнению с майским рейтингом сборная Станислава Черчесова опустилась на четыре строки вниз. Наивысшее место россиян в рейитнге ФИФА - третье, которые россияне занимали более 20 лет назад.