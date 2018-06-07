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До ЧМ по футболу осталось:

Все ниже и ниже: сборная России - худшая команда чемпионата мира

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ФОТО: Alexander Nemenov / AFP

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных команд. Россия опустилась еще на четыре строки вниз.

Среди 32 команд-участниц чемпионата мира у России - самое низкое место, 70-е. По сравнению с майским рейтингом сборная Станислава Черчесова опустилась на четыре строки вниз. Наивысшее место россиян в рейитнге ФИФА - третье, которые россияне занимали более 20 лет назад.

 Соперники россиян по первому матчу, команда Саудовской Аравии, занимает 66-е место. Команда Египта на 45-м месте, уругвайцы - на 14-й строке.

Лидирует в рейтинге сборная Германии, Бразилия на втором месте. Тройку лидеров замыкают бельгийцы. Среди топ-10 мировых сборных только одно сборная, которая не участвует  в ЧМ - Чили, занимающая девятую строку рейтинга.

Сборная Эстонии расположилась на 94-м месте, Латвия - 129-я, Литва -126-я.

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