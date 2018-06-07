Видеорегистратор запечатлел несколько опаснейших обгонов на шоссе Таллинн-Нарва
7 июня 2018 г., 12:29
Сегодня утром читатель Postimees прислал минутный ролик с видеорегистратора его автомобиля, на котором запечатлено несколько опасных обгонов на шоссе Таллинн-Нарва.
Видео было снято сегодня утром на участке между Кохтла-Ярве и Йыхви на шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа.
На видео видно, как сначала машину читателя обгоняют два автомобиля, а затем - как задний обгоняет едущий впереди автомобиль. Через пару десятков секунд происходит еще один опасный обгон.