Видеорегистратор запечатлел несколько опаснейших обгонов на шоссе Таллинн-Нарва

Видео было снято сегодня утром на участке между Кохтла-Ярве и Йыхви на шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа.

На видео видно, как сначала машину читателя обгоняют два автомобиля, а затем - как задний обгоняет едущий впереди автомобиль. Через пару десятков секунд происходит еще один опасный обгон.