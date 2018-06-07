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  • Галерея: в Каламая, в доме, где жил поэт Александр Блок, продается оригинальная квартира

Галерея: в Каламая, в доме, где жил поэт Александр Блок, продается оригинальная квартира

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Мало кто знает, что в двухэтажном кирпичном доме царского времени на тихой таллиннской улице Вяйке-Патарей несколько раз останавливался Александр Блок, приезжая в гости к матери. Сейчас в доме продается одна из квартир.

Двухэтажный дом построен из красного кирпича в 1898 году для офицеров царской армии. Здесь вместе с мужем, командиром Онежского полка, несколько лет жила мать поэта, Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух. Блок приезжал сюда несколько раз в период с 1907 по 1910 годы. Дом является памятником архитектуры и охраняется государством.

Квартира, выставленная на продажу, находится на втором этаже и полностью реновирована. Но не просто отремонтирована: очищены от слоев обоев, известки и штукатурки и законсервированы старинные кирпичные стены, и это - самый главный дизайнерский прием в интерьере. Частично стены оштукатурены. В маленькой уютной спальне одна стена покрыта обоями. И мебель, и аксессуары гармонируют с кирпичными стенами и высокими - 3,8 м - потолками, а также создают дополнительные цветовые и эмоциональные акценты.

В гостиной установлен маленький камин, на полу во всей квартире - паркет из дубового шпона и кафельная плитка. Встроенная кухонная мебель и бытовая техника соответствуют общему стилю и входят в цену. Остальная мебель - по договоренности.

Конечно, эта квартира, при всей ее живописности - на любителя. Но посмотрите галерею: интерьер достоин статьи в специализированном глянцевом журнале!  

Много фото и информацию о продаже интересующиеся найдут ЗДЕСЬ.  

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