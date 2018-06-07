Читатель: списанный после аварии автомобиль появился в продаже под видом нового. Разве это законно?

Так произошло с читателем портала Rus.Postimees, который просматривал объявления о продаже автомобилей, когда его внимание привлекла Honda HR-V, цена которой была на несколько тысяч евро меньше, чем у машин того же года выпуска с похожей комплектацией.

«Хотелось бы узнать, как понять объявление о продаже автомобиля, который выглядит как новый, но элементарная проверка на сайте Фонда дорожного страхования показывает, что машина попала в серьезную аварию, а собственнику была выплачена рыночная стоимость. Разве это не означает, что автомобиль не подлежит восстановлению? Законно ли это? Не опасна ли такая машина?» - вопрошает читатель.

На вопросы читателя ответил член правления Фонда дорожного страхования Эстонии Лаури Потсепп:

При компенсации ущерба страховщик учитывает — был ли автомобиль уничтожен или получил определенные повреждения. Обычно автомобиль признают уничтоженным, если стоимость ремонта превышает цену машины. В этом случае страховая компания выплачивает пострадавшей стороне стоимость машины. Собственник передает автомобиль страховой компании. Также собственник поврежденного автомобиля может оставить его себе, но в этом случае сумма компенсации будет снижена.

Если поврежденный автомобиль переходит в собственность страховой компании, то она может перепродать его. Обычно такие машины выкупает автосвалка, которая уничтожает автомобиль и снимает его с учета. Некоторые запчасти аварийного автомобиля могут продаваться желающим. В некоторых случаях аварийную машину покупает лицо, которое ее восстанавливает, а затем выставляет на продажу. Данная деятельность не противоречит закону. Разумеется, автомобиль, который был признан уничтоженным, должен восстанавливаться с соблюдением всех требований. Отремонтированная надлежащим образом машина является безопасной.

Информация, которую потенциальный покупатель может получить на сайте Фонда, позволяет узнать всю подноготную того или иного автомобиля. Если становится ясно, что машина была участником нескольких ДТП или вовсе была признана уничтоженной, то при ее покупке стоит быть чрезвычайно осторожным. Следует связаться с владельцем автомобиля и поинтересоваться, как именно была восстановлена машина. Например, если потенциальному покупателю не смогут представить информацию, подтверждающую надлежащий ремонт аварийной машины, то ее лучше обходить ее стороной.