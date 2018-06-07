Майлис Репс хочет сделать посещение детского сада обязательным

Министр образования и науки Майлис Репс планирует ввести в Эстонии обязательное базовое образование, т.е. сделать обязательным посещение ребенком дошкольного возраста детского сада, а если родители непременно хотят оставить ребенка дома, им придется официально оформить это как домашнее обучение, сообщает Rus.ERR.
Как рассказала Майлис Репс в передаче Uudis+ на радиостанции Vikerraadio, сейчас детский сад посещают 94% детей в возрасте от трех до семи лет, но в среднем ежегодно около 10% детей остаются в стороне от базового образования, и министерство считает это проблемой.
Репс видит решение проблемы во введении в Эстонии обязательного посещения детсада по аналогии со школьным образованием: как минимум, каждому ребенку будет назначено место в детском саду, а если родители все-таки захотят оставить его дома, то им придется официально оформить это как домашнее обучение.
«Тогда вместе с учителями в детсаду создается возможность посещать садик хотя бы раз в неделю или раз в две недели, раз в месяц, но важно, чтобы ребенок все время был под наблюдением и мы видели, как он развивается. Разумеется, социальные работники и все остальные смогут вмешаться, если возникнут серьезные проблемы», - пояснила Майлис Репс.