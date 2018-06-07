Чемпион России организует в Эстонии спортивный лагерь для детей

Воспитанников эстонских клубов ждут пять дней интенсивных тренировок под руководством опытных наставников, интересная культурная программа и главный приз – поездка в Москву на базу самого сильного клуб страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Провести футбольный лагерь с чемпионом страны, в которой вот-вот начнется Чемпионат мира 2018 года, для нас и большая честь, и большая ответственность. «Локомотив-Москва» - один из старейших клубов России, который в 2022 году отметит свой вековой юбилей. Напомню, что «Локомотив» также является и участником Лиги чемпионов сезона 2018-2019. С 13 по 17 августа к нашим детям приедут тренеры одной из лучших футбольных Академий России, команды которой неоднократно становились чемпионами своей страны и международных турниров. Это уникальная возможность получить новый опыт как для юных футболистов, так и для тренеров», - сказал председатель правления FC Phoenix Сергей Иванов.

Алексей Киричек, исполнительный директор ФК «Локомотив», так объяснил интерес клуба к проведению мероприятий для юных футболистов: «“Локомотив“, несмотря на всю свою давнюю историю, динамично развивающийся клуб, небезосновательно претендующий на лидерство не только в России, но и на всей территории постсоветского пространства. Мы уверены, что в Эстонии, как и в Прибалтике в целом, есть много талантливых молодых футболистов. В том числе и поэтому мы рады принять участие в проведении футбольного лагеря «LokoCamp» в Ида-Вирумаа и поделиться нашими методиками, которые применяются и совершенствуются в академии клуба, ежегодно доказывая свою эффективность. Наша основная цель – обучать юных игроков и совершенствовать их футбольные навыки. «Локомотив» из сезона в сезон доказывает, что собственные воспитанники могут играть важную роль на пути к большим победам, поэтому нам есть что показать и рассказать».

Лагерь будет проходить на спортивной базе Вока. К участию приглашаются воспитанники всех футбольных клубов Эстонии в возрасте от 8 до 14 лет. Иногородним будет предложено размещение, питание и транспорт до места проведения тренировок.