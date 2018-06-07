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Планирующих провести отпуск в Санкт-Петербурге ожидает неприятный сюрприз

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ФОТО: Peter Kovalev / Peter Kovalev/TASS

Казанский собор в Санкт-Петербурге на год закроют строительные леса. Об этом сообщает официальный сайт администрации города.

Фасад Казанского собора начали покрывать строительными лесами в связи с очередным этапом реставрации. Сначала работы будут вестись на восточном фасаде со стороны канала Грибоедова. Поэтому самый главный вид на популярную достопримечательность будет доступен многочисленным туристам во время Чемпионата мира по футболу. Данный этап работ должен быть завершен к ноябрю 2018 года. После этого реставрация коснется южного, западного фасадов, аттики и горельефов. Все мероприятия завершатся в мае 2019 года, пишет turizm.ru.

Интересно, что реставраторам до начала основных работ понадобилось два года, чтобы проверить, как проявит себя нанесенный на колоннаде собора защитный слой. Именно он позволит защитить известняк, которым покрыт 207-летний памятник. Без защитного слоя фасад собора необратимо разрушается. Только после продолжительного наблюдения и положительного результата начался главный этап реставрации.

Как сообщается, строительные леса в ближайшее время также появятся вокруг Римско-католического храма Святой Екатерины на Невском проспекте, здания «Училищный дом имени Петра Великого» на Петроградской набережной и объекта культурного наследия «Дом Н. В. Безобразовой на Сенной площади».

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