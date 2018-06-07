Скандальный договор о вагонах с Россией оказался золотой жилой для госпредприятия

- Недавно вашу фирму жутко раскритиковал крупный предприниматель Олег Осиновский, который сказал, что вы разрушаете свободный рынок и вообще вас нужно закрыть. Также он сказал, что Cargo обанкротится. Что вы ему ответите?

- Это – ложь, поэтому мы могли бы взвесить возможность обращения против него в суд. Наш чистый доход за последние три года составил 3,2 миллиона евро, и наша финансовая позиция очень хорошая. Наши убытки были спровоцированы износом имущества и, прежде всего, подвижного состава. Наш EBITDA (прибыль до выплаты процентов, налогов и износа – ред.) каждый год был около семи миллионов евро. В течение трех лет он был почти 20 миллионов евро. Уже с конца прошлого года мы находимся в текущей прибыли. Поэтому разговоры о банкротстве – это просто мистика.

- Осиновскому не дает покоя, что у EVR Cargo все в порядке, и он не может купить у вас дорогу по цене бутерброда?

- Весьма вероятно, что так оно и есть. Его цель нагнать страху и ощущение нестабильности. Но у нас все хорошо и наша ценность растет. Я в своей жизни видел разных руководителей. Есть руководители, которые пытаются добиваться поставленных целей, не выбирая средств. Им все равно, врут они или нет. Главное, чтобы цель была достигнута.

Может быть, дело еще и в том, что снова приближаются выборы. Вдруг им опять нужно использовать наше имя, чтобы повлиять на нас и на находящееся у власти правительство. Я сам думаю, что если государство хочет быть собственником бизнес-предприятия, оно должно исходить из экономических интересов, а не из того, что хотят избиратели.

Наш хороший результат не зависит от желания избирателей. У нас есть свои клиенты, с которыми мы общаемся и кому продаем свои услуги. В фирме нельзя принимать решения по тому принципу, что думает о нашем бизнесе какой-то избиратель на маленьком красивом острове Эстонии. Он не знает, да и не должен знать.

- Кроме того, в том же интервью Осиновский сказал, что золотое время транзита в Эстонии прошло навсегда. Вы оптимист?

- Золотое время золотым временем, но в быстро меняющемся мире я бы не занимал столь категоричной позиции. Я бы даже поспорил с ним немного: за последние восемь месяцев объем транзита Eesti Raudtee вырос почти на 40 процентов.

Вырос и рынок нефтепродуктов, хотя он утверждал обратное. С сентября прошлого года через Эстонию прошли около 1,3 миллиона тонн битума, что составило 13 процентов от всего оборота грузов прошлого года. Это внесло серьезный вклад в железнодорожный транзит Эстонии.