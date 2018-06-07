Пять гениальных идей для ленивого владельца сада

Ваш сад не потеряет своей красоты и изысканности, а у вас появится много времени для более любимых вами занятий.

Злаки вместо травы

ФОТО: www.flickr.com

Если газонокосилка не является вашим любимым инструментом, посадите между садовыми дорожками злаки или травы, которые могут расти сколько угодно в свое удовольствие. Тогда вам в саду точно не придется ничего делать!

Цветная мебель

ФОТО: www.flickr.com

Кто сказал, что придавать саду яркость могут только цветы? Красная садовая мебель, синий сарай и многие другие разноцветные предметы сделают ту же работу.

Искусственный газон

ФОТО: www.flickr.com

Для маленького участка, например, находящегося около рядного бокса, искусственный газон - очень подходящее решение. Сейчас они такого высокого качества, что никто и не догадается, что трава на нем не настоящая.

Teрраса

ФОТО: www.flickr.com

Большую часть маленького двора можно закрыть террасой. Тогда вам придется только раз в несколько лет освежать доски, из которых она сделана.

Дорожки

ФОТО: www.flickr.com

При наличии нескольких клумб проложите по саду широкие извилистые дорожки, покрытые камнем, битым асфальтом или другим подходящим материалом.