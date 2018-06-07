Пять гениальных идей для ленивого владельца сада

Если вы думаете, что уход за садом требует слишком много времени и сил, вы совершенно правы! Для облегчения своей участи используйте эти полезные советы, которые вам предлагает портал Kodu.
Ваш сад не потеряет своей красоты и изысканности, а у вас появится много времени для более любимых вами занятий.
Злаки вместо травы
Если газонокосилка не является вашим любимым инструментом, посадите между садовыми дорожками злаки или травы, которые могут расти сколько угодно в свое удовольствие. Тогда вам в саду точно не придется ничего делать!
Цветная мебель
Кто сказал, что придавать саду яркость могут только цветы? Красная садовая мебель, синий сарай и многие другие разноцветные предметы сделают ту же работу.
Искусственный газон
Для маленького участка, например, находящегося около рядного бокса, искусственный газон - очень подходящее решение. Сейчас они такого высокого качества, что никто и не догадается, что трава на нем не настоящая.
Teрраса
Большую часть маленького двора можно закрыть террасой. Тогда вам придется только раз в несколько лет освежать доски, из которых она сделана.
Дорожки
При наличии нескольких клумб проложите по саду широкие извилистые дорожки, покрытые камнем, битым асфальтом или другим подходящим материалом.
Источник: HouseLogic