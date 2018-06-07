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Пять гениальных идей для ленивого владельца сада

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ФОТО: www.flickr.com

Если вы думаете, что уход за садом требует слишком много времени и сил, вы совершенно правы! Для облегчения своей участи используйте эти полезные советы, которые вам предлагает портал Kodu

Ваш сад не потеряет своей красоты и изысканности, а у вас появится много времени для более любимых вами занятий.

Злаки вместо травы

                                                                                                   

ФОТО: www.flickr.com

Если газонокосилка не является вашим любимым инструментом, посадите между садовыми дорожками злаки или травы, которые могут расти сколько угодно в свое удовольствие. Тогда вам в саду точно не придется ничего делать! 

Цветная мебель

                                                                                                   

ФОТО: www.flickr.com

Кто сказал, что придавать саду яркость могут только цветы? Красная садовая мебель, синий сарай и многие другие разноцветные предметы сделают ту же работу. 

Искусственный газон

                                                                                                   

ФОТО: www.flickr.com

Для маленького участка, например, находящегося около рядного бокса, искусственный газон - очень подходящее решение. Сейчас они такого высокого качества, что никто и не догадается, что трава на нем не настоящая. 

Teрраса

                                                                                                   

ФОТО: www.flickr.com

Большую часть маленького двора можно закрыть террасой. Тогда вам придется только раз в несколько лет освежать доски, из которых она сделана. 

Дорожки

                                                                                                   

ФОТО: www.flickr.com

При наличии нескольких клумб проложите по саду широкие извилистые дорожки, покрытые камнем, битым асфальтом или другим подходящим материалом. 

Источник: HouseLogic

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