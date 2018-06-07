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  • Daimler решил составить конкуренцию Tesla: в ближайшие годы в производство запустят электрогрузовики

Daimler решил составить конкуренцию Tesla: в ближайшие годы в производство запустят электрогрузовики

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ФОТО: ERIC JOHNSON / REUTERS

Концерн Daimler в конкуренции с Tesla и другими производителями электромобилей делает ставку на тяжелые грузовики на электрическом приводе, пишет DW.com.

Представленная в среду, 6 июня, в американском Портленде (штат Орегон) модель eCascadia будет запущена в производство в 2021 году. Машина, имеющая запас хода в 400 километров, рассчитана на региональную доставку грузов и транспортировку товаров в портах, сообщило агентство Reuters.

Кроме того, Daimler представил и меньшую модель eM2, предназначенную для перевозки продуктов питания и напитков. По заявлению представителей концерна, уже в нынешнем году клиентам для тестирования будут переданы 30 таких машин.

2,5 млрд на исследования в области электромобильности

Президент подразделения  Daimler  Trucks North America Роджер Нильсен считает, что используемые в автомобилях батареи ограничивают полезную нагрузку, поэтому новые грузовики подходят для клиентов, которые имеют ограниченный регион работы и чья бизнес-модель позволяет выделить время на перезаряду аккумуляторов.

До 2019 года Daimler планирует вложить более 2,5 млрд евро в исследования и разработки в области грузовых автомобилей. Из этих средств примерно 20 процентов будет потрачено на тяжелые грузовики с электроприводом, самоходную технику и использование интернета в автотранспорте.

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