Daimler решил составить конкуренцию Tesla: в ближайшие годы в производство запустят электрогрузовики

Представленная в среду, 6 июня, в американском Портленде (штат Орегон) модель eCascadia будет запущена в производство в 2021 году. Машина, имеющая запас хода в 400 километров, рассчитана на региональную доставку грузов и транспортировку товаров в портах, сообщило агентство Reuters.

Кроме того, Daimler представил и меньшую модель eM2, предназначенную для перевозки продуктов питания и напитков. По заявлению представителей концерна, уже в нынешнем году клиентам для тестирования будут переданы 30 таких машин.

2,5 млрд на исследования в области электромобильности

Президент подразделения Daimler Trucks North America Роджер Нильсен считает, что используемые в автомобилях батареи ограничивают полезную нагрузку, поэтому новые грузовики подходят для клиентов, которые имеют ограниченный регион работы и чья бизнес-модель позволяет выделить время на перезаряду аккумуляторов.