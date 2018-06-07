Ким Чен Ын боится, что его убьют во время саммита с Трампом в Сингапуре

Ким «очень обеспокоен безопасностью на саммите и боится покушений на убийство», сообщили агентству Bloomberg два источника, знакомых с ходом переговоров о саммите.

Как пишет NEWSru со ссылкой на Business Insider, Ким, который грозился разбомбить США, опасается, что его могут убить в собственной стране. Поэтому путешествие на самолете через международное воздушное пространство на расстояние более 4000 км (а потом еще обратно) кажется ему крайне опасным. Во время его поездок в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей были приняты колоссальные меры безопасности.

Business Insider при этом отмечает, что у опасений лидера КНДР есть основания: случай пассажирского Boeing MH17, который был сбит над Донбассом, показал, что чью-либо ответственность за подобную авиакатастрофу доказать будет практически невозможно.

Официальный Пхеньян полагает, что Вашингтон, несмотря на договоренность о переговорах, по-прежнему мечтает сместить северо-корейский режим любыми методами, поэтому не исключает провокаций. Как известно, официальные представители Белого дома США не раз грозили Ким Чен Ыну судьбой лидера Ливии Муаммара Каддафи.

По данным источников, Ким добивается от США гарантий безопасности в обмен на договор по денуклеаризации КНДР, однако из-за страха, что его обманут, позиция его может в любой момент измениться.