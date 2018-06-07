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До ЧМ по футболу осталось:

Один футболист стоит дороже всей сборной России

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ФОТО: ANDREW YATES/REUTERS

Мохамед Салах, звезда сборной Египта, стоит больше, чем весь состав сборной России, передает Lenta.ru

По данным портала transfermarkt.com, рыночная стоимость Салаха - 150 миллионов евро. Суммарная стоимость всего ростера россиян (23 человека) - 138 миллионов. Самым дорогим является Александр Головин из ЦСКА - 18 миллионов, самый дешевый - 39-летний Сергей Игнашевич: 25 тысяч евро.

Самым дорогим составом среди всех команд-участниц чемпионата мира-2018 обладает Франция. Суммарная стоимость «трехцветных» составила 1,08 миллиарда евро. Вторыми по этому показателю стали испанцы (1,04 миллиарда евро), третьими — бразильцы (950 миллионов евро).

30 мая стало известно, что Салах сможет принять участие в матче группового этапа чемпионата мира против россиян, запланированном на 19 июня. Египетский форвард, выступающий за английский «Ливерпуль», получил травму плеча в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». В сезоне-2017/18 на счету Салаха 48 мячей в 56 матчах во всех турнирах.

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