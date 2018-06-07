Юри Ратас: правительство отреагировало на рост приграничной торговли

По его словам, реакция заключается в том, что намеченное на этот год повышение акциза на алкоголь правительство урезало на половину, а намеченное на следующий год очередное повышение алкогольного акциза вообще отменено, пишет BNS.

Премьер-министр отметил, что основной задачей алкогольной политики Эстонии является то, чтобы жители страны не наносили себе вред, потребляя алкоголь и чтобы употреблению алкоголя не сопутствовали бы несчастные случаи и трагедии.

Потребление алкоголя жителями Эстонии в прошлом году выросло на 0,7% до 10,2 литра абсолютного алкоголя в пересчете на каждого взрослого — об этом свидетельствуют представленные в четверг результаты социологического опроса, проведенного Институтом конъюнктуры по заказу Министерства социальных дел.

«Мы в Эстонии вышли на показатель 10,3 литра абсолютного алкоголя. За год прирост составил 0,7% и это дает основания утверждать, что изменений на рынке не произошло, рынок достаточно стабилен», - заявила в четверг на пресс-конференции в Таллинне руководитель Института конъюнктуры Марье Йозинг.

По данным исследования, из купленных в прошлом году в Эстонии 10,3 литра алкоголя (+0,7%) на одного взрослого (в возрасте 15 лет и старше), крепкие спиртные напитки составили 3,6 литра (-2,7%), в т.ч. водка 2,2 литра (-5%), пиво 4,3 литра (+2,4%), виноградные вина 1,8 литра (+4,6%) и другие легкие алкогольные напитки 0,6 литра (+0,4%).

На основе подсчетов Института конъюнктуры, купленный за границей (преимущественно в Латвии) алкоголь в 2017 году составил 2,6 литра абсолютного алкоголя на одного взрослого. Этот показатель содержит как употребленный алкоголь, так и приобретенные людьми запасы.

«Потребление жителями Эстонии алкоголя слишком высоко и все возможности для снижения потребления важны. Государственная политика в области алкоголя – набор инструментов, включающий в себя очень разные инструменты и повышение цены при помощи акцизов – лишь один из инструментов в этой области», – отметила в своем комментарии директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг.

«Теперь ясно, что эта мера себя исчерпала, поскольку из-за большой разницы в цене возникла приграничная торговля с Латвией. Хотя продажи на внутреннем рынке упали, покупки были сделаны людьми в Латвии, цены ниже, из-за чего общее потребление алкоголя не снизилось. Это значит, что для сокращения потребления алкоголя следует обращать больше внимания на другие меры политики в области алкоголя», - подчеркнула Йозинг.