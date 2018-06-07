Державший голодовку 64 дня Сергей Кривов: если Сенцов пойдет до конца, он сам приговорил себя к смерти

- Сергей Кривов сел по "болотному делу" и держал голодовку дважды
- Во время голодовки он терял по 330 граммов в день
- Во время заключения он пережил инфаркт
- Держать голодовку он не советует никому
В российской колонии 25-й день держит голодовку кинорежиссер Олег Сенцов, который требует освободить всех украинских политзаключенных. О том, что происходит с организмом и психикой во время голодовки, Postimees рассказал устроивший пять лет назад в московском изоляторе предварительного следствия 64-дневную голодовку Сергей Кривов.
Подготовка и первые дни
“Я никак не готовился (к голодовке – прим. ред.), никаких особых знаний у меня тоже не было. Когда я был маленьким, отец рассказывал мне, как он читал о 20-дневном лечебном голодании. Из этого я запомнил, что при голодовке надо постоянно пить, чтобы кислый желудочный сок не начал разъедать стенки желудка изнутри. Еще я помнил, что в первый день должен быть страшный голод, а потом должна наступить апатия.
В действительности все оказалось вообще не так. В первый день я вообще не чувствовал никакого голода. На второй и третий день - тоже. Это было очень неожиданно, поскольку, когда ты не можешь по какой-то причине есть, у тебя возникает ощущение пустого живота, а у меня оно не появилось, - описывает Кривов. – Я сам объяснял это так, что организм – это такой хитрый механизм со своей головой, который понял, что еду ему не дадут, следовательно нет смысла и требовать. За все время голодовки у меня ни разу не возникло острого чувства голода”.
Две голодовки
В 2013 году физик Кривов был приговорен почти к четырем годам тюрьмы по так называемому “болотному делу” - в связи с массовой демонстрацией оппозиции в мае 2012 года. Как утверждается, Кривов ударил стража правопорядка, разгонявшему демонстрантов, и нанес ему повреждения.
Во время предварительного следствия Кривов устроил две голодовки: в первый раз он голодал 42 дня, протестуя против задержания, во второй – уже 64 дня, протестуя против того, что ему вовремя не представили протокол судебного заседания. Во время последней голодовки ему был 51 год.
Моча воняла, как ацетон: белки из мочи совершенно исчезли, организм стал съедать сам себя.
Мозг ошалел
“Помимо воды, я пил только чай - и черный, и зеленый. Во время первой голодовки поначалу я добавлял немного сахара. Первое, что я заметил, была психическая нестабильность, когда уровень сахара в крови стал несколько снижаться. Мозгу не хватало сахара, он начинал работать хуже”, - описывает свое состояние Кривов.
“Приходили в голову всякие ненормальные мысли. Я чувствовал себя очень некомфортно, но только в плане психики. Вообще я спокойный человек, но тут приходили такие агрессивные мысли – напасть на кого-то, начать кричать, бунтовать. Я был во взвинченном и тревожном настроении. Ничего такого я, понятно, не делал, но внутри чувствовал себя совершенно не так, как обычно”, - продолжил Кривов.
“Со сном у меня проблем не было: чувства голода ведь не было. Если что-то и было, то такое тупое ощущение в животе. У меня в камере был телевизор, и меня сводила с ума реклама еды между передачами: колбасы, майонез. Это раздражало, когда ты должен был в сотый раз смотреть рекламу "Останкинской" колбасы”, - рассказал бывший заключенный.
300 граммов ежедневно
“Меня взвешивали (в СИЗО – прим. ред.) ежедневно. Я, конечно, чувствовал и сам, что худею. Интересно, что и во время первой, и во время второй голодовки я ежедневно стабильно терял в весе в среднем 330 граммов, плюс-минус сто граммов. График потери веса выходил у меня очень прямой, это была не какая-то кривая с резкими изгибами, а совершенно ровная прямая вниз. К концу второй голодовки я весил 59 кило, потеряв 21”, - вспоминает он.
Не все выдерживают
“Где-то на 25-й день, во время первой голодовки, я заметил, что надо двигаться осторожно. Однажды я резко встал с койки, голова сразу закружилась, и я упал. Второй раз это случилось в суде, в подвале здания суда, где я упал, ожидая заседания, когда резко встал. Я еще ударился головой о каменный пол, набил большую шишку. Это самое опасное, что можно разбиться в камере: там же все из железа и камня», - продолжил Кривов.
По его словам, о состоянии Сенцова очень трудно что-либо сказать, поскольку все переживают голодовку по-разному. “Для некоторых 20 дней – уже предел, но есть и те, кто может голодать 80 дней”, - заметил Кривов. Он вспомнил мужчину, который держал голодовку в соседней камере и прекратил ее на 17-й день.
“Когда нас вместе вели на взвешивание – а там надо было пройти несколько пролетов, - я взбежал по лестнице на раз-два, хотя начал голодовку раньше него, а он едва передвигался по стеночке. Вес он терял намного быстрее, чем я”, - вспоминает Кривов, по словам которого он пробежал пару пролетов, чтобы проверить свой тонус и самочувствие.
Непослушные мышцы
“К концу второй голодовки я ходил кругами, как пьяный. Утром ты встаешь и чувствуешь себя совершенно пьяным. Эйфория, дзен. Как будто медитируя, попадаешь в какое-то другое бытие. И делаешь все очень медленно, - описал физик. – В каком-то смысле это было даже приятное чувство. Мышцы теряли эластичность. Такое чувство, как будто вместо мышц у тебя полотенца. Мышцы не тянутся, не сгибаются, вообще не реагируют”.
Я понимал, что был на грани, и если ее перейду, могу на всю жизнь остаться инвалидом.
“Тебя качает при ходьбе, постоянно спотыкаешься, ноги, будто деревянные. Тела особо не чувствуешь. Чувство робота, как будто идешь на автопилоте. Подпрыгнуть на месте хотя бы на сантиметр – совершенно невозможно. Я чувствовал себя физически как очень-очень старый человек, который едва движется, - продолжил Кривов. – В то же время нельзя сказать, что ты себя не контролируешь. Одна половина твоего мозга все же контролирует твою деятельность, а вторая уже такая…” (машет рукой).
На грани
Бывший заключенный вспоминает, что к концу второй голодовки он был совершенно на грани и его анализы стали ухудшаться.
“Моча воняла, как ацетон: белки из мочи совершенно исчезли, организм стал съедать сам себя. До меня дошло, что в моем организме начались ненормальные процессы, и в любой момент какой-то из жизненно важных органов может просто отказать”, - рассказал он.
“Я понимал, что был на грани, и если ее перейду, могу на всю жизнь остаться инвалидом. О смерти я, правда, не думал. Мне надо было зачем-то протянуть еще пару дней, но была пятница, а на выходных никого из руководства, к кому можно было бы обратиться, нет на месте. Я понял, что это было бы слишком критично, и отказался от голодовки”, - уточнил он.
Выход
По словам Кривова, с выходом из голодовки у него не было проблем ни в одном из случаев. “Первый раз я не был в больнице, сам стал понемногу пить чай с сахаром. Во второй раз меня положили в тюремную больницу, где ставили мне разные капельницы: помню глюкозу и почему-то еще обычный физраствор”, - рассказывает он о пережитом.
“Ни в одном из случаев я не чувствовал никаких плохих последствий в организме. Конечно, я сам притормаживал питание. Во второй раз на первые дни мне прописали детское питание. В первый раз после окончания я восстановил нормальное питание за три дня, после второй ушло на пару дней больше. Желудок, например, до сих пор работает как часы”, - уточнил Кривов.
Народ видел, что я глотаю воздух, и крикнул охраннику, чтобы он позвал врача. Охранник пообещал, что позовет, но врач, естественно, не пришел
“По-большому я не ходил во время второй голодовки ни разу! Не было чем. Я думал, конечно, как теперь организм в этом смысле заработает снова, но ничего, я снова стал понемногу есть и уже через пару дней нормально ходил в туалет”, - продолжил он.
Инфаркт
“Единственная проблема после второй голодовки возникла, когда уже на третий день меня доставили в суд. И когда мы ехали оттуда, автозак был забит людьми, все там были как селедки в бочке, у всех пот течет ручьями и при этом все еще курят. Одним словом, в автозаке у меня случился инфаркт”, - описал Кривов.
“То есть я сам этого не знал, но у меня в груди была такая острая боль, чувство стесненности и жжения. Народ видел, что я глотаю воздух, и крикнул охраннику, чтобы позвал врача. Охранник пообещал, что позовет, но врач, естественно, не пришел. Через 20-30 минут мне стало уже лучше, - рассказал он. – То же повторилось через два дня, ночью. На следующей день мне сделали в тюремной больнице ЭКГ, и выяснилось, что у меня был инфаркт. Я даже не знаю, посчитали это за один приступ или за два разных”.
Нет смысла
По словам Кривова, он больше не стал бы устраивать голодовку и никому не советует. “Как Сахаров (Андрей Сахаров - советский физик и диссидент – прим. ред.) отговаривал когда-то Марченко (советский диссидент Анатолий Марченко, для которого голодовка 1986 года стала роковой – прим. ред.). Я считаю, что ни один человек, который сам держал голодовку, никому этого не посоветует”, - сказал Кривов.
“Но, конечно, когда сидишь там, чувствуешь все совсем иначе, чем люди на свободе. Основная цель голодовки – привлечь внимание. Чего-то добиться с помощью этого в нашей системе невозможно. Это совершенно несгибаемая система”, - добавил он.
Что спасло бы Сенцова?
По словам Кривова, нереально, чтобы требования Сенцова были выполнены, поскольку изнутри страны на Владимира Путина никак невозможно повлиять, однако можно было бы апеллировать к чемпионату миру по футболу.
“Весь ЧМ, естественно, никто отменять не станет, но было бы идеально, если бы две команды, вышедшие в финал, отказались играть финальный матч конкретно на территории России и попросили бы перенести игру куда-то еще. Это может повлиять, поскольку последствия в плане международной общественности для Путина неприемлемы. Или если бы сборные выходили на все игры с черными ленточками и портретом Сенцова”, - предложил Кривов.
“Если Сенцов действительно готов идти до конца, это означает, что он уже сам приговорил себя к смерти”, - предупреждает Кривов.
Кто такой Олег Сенцов?
ФСБ задержала 41-летнего украинского кинорежиссера Олега Сенцова в мае 2014 года в Крыму, где он проживал. Двумя месяцами ранее Россия аннексировала принадлежащий Украине Крым, Сенцов открыто выступал против этого.
ФСБ обвинила Сенцова в формировании террористической группировки в Крыму. В суд выяснилось, что все обвинения против него основаны на показаниях человека, задержанного одновременно с Сенцовым, и никаких фактических доказательств террористической деятельности Сенцова нет. Несмотря на это летом 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы.
“Никакого терроризма там не было”, - утверждает постоянно следивший за судебным делом Сенцова член правления правозащитной организации “Мемориал” Александр Черкасов. – Это сфабрикованное дело”.
После обмена Надежды Савченко Сенцов стал самым известным украинским политзаключенным в России. До освобождения Савченко 83 дня держала голодовку.
Сенцов отбывает наказание на Крайнем Севере, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Лабытнанги, недалеко от печально известной эстонцам Воркуты. Там 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить 64 украинцев, которых, по его мнению, держат в российских тюрьмах по политическим причинам. Своего освобождения он при этом не требует.
К моменту начала чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, Сенцов будет месяц держать голодовку.