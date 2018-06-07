Державший голодовку 64 дня Сергей Кривов: если Сенцов пойдет до конца, он сам приговорил себя к смерти

Кто такой Олег Сенцов?

ФСБ задержала 41-летнего украинского кинорежиссера Олега Сенцова в мае 2014 года в Крыму, где он проживал. Двумя месяцами ранее Россия аннексировала принадлежащий Украине Крым, Сенцов открыто выступал против этого.

ФСБ обвинила Сенцова в формировании террористической группировки в Крыму. В суд выяснилось, что все обвинения против него основаны на показаниях человека, задержанного одновременно с Сенцовым, и никаких фактических доказательств террористической деятельности Сенцова нет. Несмотря на это летом 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы.

“Никакого терроризма там не было”, - утверждает постоянно следивший за судебным делом Сенцова член правления правозащитной организации “Мемориал” Александр Черкасов. – Это сфабрикованное дело”.

После обмена Надежды Савченко Сенцов стал самым известным украинским политзаключенным в России. До освобождения Савченко 83 дня держала голодовку.

Сенцов отбывает наказание на Крайнем Севере, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Лабытнанги, недалеко от печально известной эстонцам Воркуты. Там 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить 64 украинцев, которых, по его мнению, держат в российских тюрьмах по политическим причинам. Своего освобождения он при этом не требует.

К моменту начала чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, Сенцов будет месяц держать голодовку.