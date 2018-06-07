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  • Внимание, розыск! В Нарве пропала 26-летняя Кристийна

Внимание, розыск! В Нарве пропала 26-летняя Кристийна

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Кристийна.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Нарвское отделение полиции просит помощи в поисках 26-летней Кристийны, которую в последний раз видели вечером 6 июня.

Кристийна ушла из дома в Нарве утром 6 июня и не сообщила близким, куда она направляется. Учитывая состояние здоровья и то, что женщина не всегда хорошо ориентируется в пространстве, близкие обратились за помощью в полицию.

Полицейские пообщались со знакомыми Кристийны и проверили все места, где она обычно бывает, но пока поиски не принесли результата. Известно, что вчера в 20.30 ее видели в Нарве у центра «Кересе»

Уходя из дома, Кристийна не взяла с собой мобильного телефона. Кристийна говорит по-эстонски, но может общаться и на русском языке.

Ее рост 167 см и она плотного телосложения. У нее длинные светло-каштановые волосы и серые глаза. На ней была пестрая зелено-белая куртка, голубые джинсы и черные кроссовки Nike.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Кристины, позвонить по номеру 112.

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