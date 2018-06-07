Российские зоозащитники в интервью Rus.Postimees: распространяется жестокая забава — на охоту выходят без ружей

— Расскажите, что представляет из себя ваш проект? Как появилась идея отправиться в это путешествие?

— Идея проекта появилась неспроста. Мы очень давно занимаемся волонтерской деятельностью: пристраиваем бездомных животных, ездим в приюты, организуем благотворительные фестивали в помощь животным, также принимаем участие в различных акциях, ратующих за гуманное отношение к животным.

За эти годы мы многого насмотрелись. Распространено мнение, что в Европе гораздо гуманнее относятся к животным, вот мы и решили проверить, правда ли это. Наша цель — делиться информацией с коллегами из других стран, заимствовать успешный опыт и создать общий зоозащитный союз.

Эстония — первая страна, в которую мы отправились с нашим проектом, следующей будет Финляндия. Мы будем общаться как с простыми людьми, так и с представителями зоозащиты и по возможности посещать местные приюты. На зоозащиту и зарубежные СМИ сложно выйти, находясь в России, поэтому мы решили сами приехать и все рассказать и узнать.

— Какие случаи жестокого или неправильного обращения с животными вас особенно шокировали?

— Более чем в 40 странах запрещено использование животных в цирке. В России это варварство существует до сих пор. Кроме того, в России до сих пор существуют контактные притравочные станции, на которых «рвут» животных ради титульных галочек в собачьих паспортах.

А к грядущему чемпионату мира по футболу было уничтожено огромное количество бездомных собак. Очень много бездомных кошек замуровывают в подвалах.

В России также появилось новое развлечение: на охоту выходят без оружия, цель охотника — собака должна загрызть животное насмерть. И все большую популярность набирают контактные зоопарки, в которых животные слепнут от вспышек фотоаппаратов, а хомячки десятками гибнут в руках детей. У нас до сих пор носят натуральные мех и кожу. Люди ходят в дельфинарии (ужасно, что они бывают еще и передвижные).

— Что вы можете сказать об отношении жителей Эстонии к животным?