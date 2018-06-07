Такой ответ нас не устроил. Во-первых, чиновник сам сослался на пункты закона и постановления, в которых ясно сказано, что производить подзахоронение можно не раньше, чем через 20 лет после последних похорон. Но брат Натальи был похоронен в 2000 году, то есть 20 лет еще не прошло.

На это представитель Тапа ответил: «Как уже было сказано, на данных могилах не было отвечающих требованиям обозначений. Отвечающее требованиям обозначение означает, что на табличке должны быть устойчивые к погоде надписи - имя и фамилия умершего, а также хотелось бы, чтобы имелись данные о дате рождения и смерти. В случае, если могила обозначена только крестом (без надписей), то по нему невозможно определить, чья это могила и когда прошли похороны».

Мы напомнили, что в 2015 году Журавлева, когда хоронила сестру, заключила договор с Тапаским городским кладбищем. Тогда же, по ее словам, она говорила и о могилах других своих родственников. То есть контактные данные хозяйки могил в администрации кладбища были. Кроме того, захоронения происходили с 2000 года. Это даже не прошлый век, когда амбарные книги могли потеряться. Мы ведь живем в э-государстве?

«До 2015 года у Тапаского кладбища не было нормального дигитального кладбищенского регистра и плана могил, а данные о похоронах вносили в похоронную книгу, в которой указывали имя, дату рождения и смерти захороненного, но место захоронения отмечали с точности до квартала и ряда. Поэтому не было возможности установить и места захоронения родственников Натальи Журавлевой, на могилах которых не было отвечающих требованиям обозначений, а сами могилы были неухоженными. Несмотря на то, что в 2015 году, когда Журавлева хоронила свою сестру, она видела, что расположенные рядом могилы брата, отца и матери обозначены желтыми табличками, она не обратилась в кладбищенскую контору, чтобы выяснить причину их установки, и не привела могилы в порядок», - настаивает на своем Саарт.

Ответ чиновника предупреждает о следующем: если ваши родственники были похоронены на Тапаском городском кладбище до 2015 года, бегите и смотрите, что происходит с могилами. Не появились ли на них желтые таблички или не подселили ли к вашему покойному родственнику кого-то еще. Нужно четко обозначить места захоронений и настоять на внесении данных в недавно созданный кладбищенский регистр. Иначе вы рискуете повторить судьбу Натальи, которая уже потеряла могилу брата.