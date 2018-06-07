Это выяснилось, когда в редакцию Rus.Postimees обратилась бывшая жительница Тапа Наталья Журавлева. Начиная с 2000 года она похоронила на тапаском кладбище почти всю свою семью: сначала брата, через два года – отца, в 2012 году – мать и в 2015 году – сестру. Вся семья похоронена на одном участке, их могилы расположены рядом, однако не имели общей опалубки: ею Наталья, как она говорит, собиралась заняться в ближайшее время.
По ее словам, жуткая картина на кладбище города, из которого она переехала в Таллинн три года назад, открылась для нее этой весной. Выбрав время и приехав навестить близких, Наталья обнаружила, что в январе 2018 года поверх тела ее брата похоронен посторонний мужчина, а могила матери засыпана горой песка.
Начав выяснять, что, собственно, происходит, Наталья узнала, что могила ее брата была признанна заброшенной, а поэтому ее передали в пользование другим людям. Как заброшена? Наталья говорит, что, да, могилы не были отделаны мрамором и на них не было внушительных памятников, но это были аккуратные могилки, за которыми ухаживали по мере сил и средств. Неясным осталось и то, почему кладбищенской руководство не связалось с Натальей, на которую был оформлен по крайней мере один договор аренды земли под захоронение (в 2015 году такие договоры начали заключать и в Тапа), поэтому информация о хозяйке могил у тапасцев была.
«Они сказали, что я сама виновата и предложили оставить все как есть. Но как это, если поверх моего брата похоронили чужого человека?» - задалась вопросом Наталья и написала заявление в полицию.
Помочь человеку, у которого, по сути, украли могилу брата, стражи порядка не смогли. Около месяца назад она получили отказ в возбуждении уголовного дела. Наталья думает, как можно обжаловать такое решение (сроки обжалования она уже пропустила – ред.). Портал обратился с вопросами к властям Тапа, а точнее, к городскому голове Алару Кирту. Кирт в разбирательстве решил не участвовать и перенаправив журналистский запрос специалисту городской управы по благоустройству Лембиту Саарту, который объяснил, что Тапаским городским кладбищем управляет Тапаская городская управа.
«Исходя из Закона о кладбищах и постановления Тапаского волостного собрания от 18.12.2014 нр. 32 «Предписание об использовании Тапаского городского кладбища» подзахоронения разрешено делать, если с последних похорон прошло минимум 20 лет», - сообщил Саарт.
Он рассказал, что 21 ноября 2015 года Наталья Журавлева заключила с Тапаским городским кладбищем договор об использовании одного места захоронения, в котором был зафиксирован квартал и ряд кладбища.
«При этом все могилы родственников Натальи Журавлевой не имели отвечающих требованиям обозначений, на основании которых можно было бы установить что за человек похоронен и время его захоронения», - говорит чиновник.
После разговора с Журавлевой, сказал он, и ею же показанных мест захоронений, определили, что эти могилы еще 17 сентября 2015 года были признаны комиссией, созданной Тапаской мэрией, неухоженными, взяты под надзор и обозначены желтыми табличками. «29 сентября 2016 года взятые под наблюдение могилы повторно осмотрели и выяснили, что данные захоронения не были приведены в порядок, а поэтому решением комиссии их признали заброшенными. Перечень неухоженных могли можно найти на сайте волости Тапа», - говорит Саарт.
Такой ответ нас не устроил. Во-первых, чиновник сам сослался на пункты закона и постановления, в которых ясно сказано, что производить подзахоронение можно не раньше, чем через 20 лет после последних похорон. Но брат Натальи был похоронен в 2000 году, то есть 20 лет еще не прошло.
На это представитель Тапа ответил: «Как уже было сказано, на данных могилах не было отвечающих требованиям обозначений. Отвечающее требованиям обозначение означает, что на табличке должны быть устойчивые к погоде надписи - имя и фамилия умершего, а также хотелось бы, чтобы имелись данные о дате рождения и смерти. В случае, если могила обозначена только крестом (без надписей), то по нему невозможно определить, чья это могила и когда прошли похороны».
Мы напомнили, что в 2015 году Журавлева, когда хоронила сестру, заключила договор с Тапаским городским кладбищем. Тогда же, по ее словам, она говорила и о могилах других своих родственников. То есть контактные данные хозяйки могил в администрации кладбища были. Кроме того, захоронения происходили с 2000 года. Это даже не прошлый век, когда амбарные книги могли потеряться. Мы ведь живем в э-государстве?
«До 2015 года у Тапаского кладбища не было нормального дигитального кладбищенского регистра и плана могил, а данные о похоронах вносили в похоронную книгу, в которой указывали имя, дату рождения и смерти захороненного, но место захоронения отмечали с точности до квартала и ряда. Поэтому не было возможности установить и места захоронения родственников Натальи Журавлевой, на могилах которых не было отвечающих требованиям обозначений, а сами могилы были неухоженными. Несмотря на то, что в 2015 году, когда Журавлева хоронила свою сестру, она видела, что расположенные рядом могилы брата, отца и матери обозначены желтыми табличками, она не обратилась в кладбищенскую контору, чтобы выяснить причину их установки, и не привела могилы в порядок», - настаивает на своем Саарт.
Ответ чиновника предупреждает о следующем: если ваши родственники были похоронены на Тапаском городском кладбище до 2015 года, бегите и смотрите, что происходит с могилами. Не появились ли на них желтые таблички или не подселили ли к вашему покойному родственнику кого-то еще. Нужно четко обозначить места захоронений и настоять на внесении данных в недавно созданный кладбищенский регистр. Иначе вы рискуете повторить судьбу Натальи, которая уже потеряла могилу брата.
«В 2015 году созданная Тапаской городской управой комиссия на Тапаском кладбище произвела осмотр и составила акт о неухоженных могилах. Но подчеркну, что, поскольку во время осмотра захоронения, о которых мы говорим, не были обозначены согласно установленным требованиям, то не было и возможности установить, кто похоронен и время захоронения. Обстоятельство, что место захоронения обозначено желтой табличкой, автоматически не означает, что там могут разрешить подзахоронение. Желтые таблички стоят на могиле год, и только после этого проводится повторный осмотр, и если могила по-прежнему не приведена в порядок и не обозначена согласно требованиям, ее ставят на учет как заброшенную», - подвел итог чиновник.