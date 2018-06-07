Тюрьма и прокуратура разошлись во мнениях относительно досрочного выхода на свободу госизменника Хермана Симма

Ходатайство об условно-досрочном освобождении из тюрьмы Хермана Симма Тартуский уездный суд рассмотрел в четверг, 7 июня, а решение будет оглашено не позднее 21 июня, сообщила rus.err.ee пресс-секретарь суда Криста Тамм.

К настоящему моменту 70-летний Симм отсидел более двух третей назначенного ему судом срока, и закон дает ему возможность выйти из тюрьмы при условии согласия суда.

Ранее судебная система Эстонии неоднократно отклоняла аналогичные ходатайства Симма, указывая, что освободить госизменника досрочно не позволяют обстоятельства совершенного им преступления.