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  • Тюрьма и прокуратура разошлись во мнениях относительно досрочного выхода на свободу госизменника Хермана Симма

Тюрьма и прокуратура разошлись во мнениях относительно досрочного выхода на свободу госизменника Хермана Симма

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Херман Симм.

ФОТО: Peeter Langovits / Postimees

Тартуская тюрьма поддерживает условно-досрочное освобождение Хермана Симма, осужденного в 2009 году за шпионаж в пользу России, однако прокуратура выступает против.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении из тюрьмы Хермана Симма Тартуский уездный суд рассмотрел в четверг, 7 июня, а решение будет оглашено не позднее 21 июня, сообщила rus.err.ee пресс-секретарь суда Криста Тамм.

К настоящему моменту 70-летний Симм отсидел более двух третей назначенного ему судом срока, и закон дает ему возможность выйти из тюрьмы при условии согласия суда.

Ранее судебная система Эстонии неоднократно отклоняла аналогичные ходатайства Симма, указывая, что освободить госизменника досрочно не позволяют обстоятельства совершенного им преступления.

В 2009 году Симм был приговорен к 12,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России и к штрафу в размере около 1,4 млн евро; срок его заключения истекает 18 марта 2021 года.

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